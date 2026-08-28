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Глава СК РФ взял на контроль расследование дела о травмировании 7-летнего мальчика в Обнинске

Резонанс  /  28 августа 2026
Ребенок в больнице.

Глава СК России взял на контроль расследование дела от травмировании 7-летнего мальчика в Обнинске. Напомним, на этой неделе у дома №3 по улице Белкинской 37-летний мужчина на моноколесе сбил ребенка в пешеходной зоне. С тяжелыми травмами малыш попал в больницу.

По факту травмирования ребенка возбуждено уголовное дело. За нарушение правил безопасности движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, может грозит до 2 лет колонии.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления доложить о ходе и результатах расследования.

 
 
Татьяна Пульная
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