Глава СК РФ взял на контроль расследование дела о травмировании 7-летнего мальчика в Обнинске

Ребенок в больнице.Глава СК России взял на контроль расследование дела от травмировании 7-летнего мальчика в Обнинске. Напомним, на этой неделе у дома №3 по улице Белкинской 37-летний мужчина на моноколесе сбил ребенка в пешеходной зоне. С тяжелыми травмами малыш попал в больницу.По факту травмирования ребенка возбуждено уголовное дело. За нарушение правил безопасности движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, может грозит до 2 лет колонии.Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления доложить о ходе и результатах расследования.