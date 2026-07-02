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В России снова заговорили о запрете соцсетей для лиц моложе 16 лет

Общество  /  30 августа 2026
Повод дал Казахстан.

Суть запрета в том, чтобы молодые люди не могли регистрировать собственные аккаунты в соцсетях и на разных платформах до достижения определенного возраста (14-16 лет). Разговоры о введении аналогичного запрета в России активно велись в первом полугодии 2026-го — в основном отдельными депутатами Госдумы. Главный аргумент: «А вот на Западе же вводят»!

Удивительным образом мы ухитряемся одной рукой обвинять этот самый Запад в том, что оттуда к нам идет все самое плохое, а другой — копировать западные практики: от закона об иноагентах («как в Америке!») и до запрета соцсетей для молодежи.

Однако уже к лету дискуссия сошла на нет: в преддверии выборов решили не злить народ темами про очередные ограничения. Кроме того, 6 августа Минцифры РФ озвучило свою позицию: такой запрет в России пока не рассматривается.

А что на Западе?

Первой страной, которая решила ограничить молодежь, стала Австралия. Там запрет действует с декабря 2025 г., и пока нет понимания, оправдала себя мера или нет. В Европе первой страной, которая попробовала, стала Франция… где соответствующий закон тут же, буквально на днях, отменил Верховный суд страны. В Европе и Испании запреты начнут действовать с 2027 г.

И тут внезапно, без предупреждения, в «движуху» ворвался Казахстан. О запрете регистрации в соцсетях лицам младше 16 лет заявил президент Касым-Жомарт Токаев. По его словам, правительство уже разработало соответствующий законопроект и скоро предложит его на рассмотрение в Курултай (парламент). Это известие и спровоцировало новый виток обсуждений в России. Пока, впрочем, вялый: в стране идут выборы, тема запретов откровенно непопулярна.

 
 
Евгений Серкин
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