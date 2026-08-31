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Почему «газета» называется «газетой»?

Общество  /  31 августа 2026
Есть связь с деньгами.

Оказывается, своим названием газета обязана деньгам. Впрочем, чему же ещё? В XVI веке в Венеции продавали рукописные листки с новостями. Стоили они одну мелкую монету — gazetta. Постепенно название монеты перешло на сами новости. А в 1631 году французский медик Теофраст Ренодо назвал своё печатное издание La Gazette.

С его лёгкой руки слово разошлось по Европе и добралось до России. Так что газета с самого рождения была связана с деньгами. За пять веков в издательском бизнесе мало что изменилось.

P. S. Версия про сороку, якобы изображённую на монете, — красивая легенда. Поговорка «сорока на хвосте принесла» — русская. В Италии так не говорили, и сорока там за распространение сплетен не отвечает.

 
 
Евгений Серкин
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