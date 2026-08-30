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Шесть тысяч бюджетных мест в вузах остались вакантными

Образование  /  31 августа 2026
Новый казус.

Несколько дней назад рассказывал про ситуацию с поступлением в медицинские вузы: внезапно обнаружилось, что огромное количество бюджетных мест в ординатуру оказалось невостребованным. Причем в серьезных, престижных вузах!

Люди просто не стали подавать на них документы. Причину многие увидели в так называемом «крепостном праве для медиков», ранее введенном властями РФ. То бишь, в обязательном требовании отработать несколько лет по специальности в медицинских учреждениях после окончания учебы.

Минпросвещения России через пресс-службу выступило с опровержениями. А в завершении прошлой недели — новый казус. По итогам основной приемной кампании в стране невостребованными оказались около 6 тыс. бюджетных мест в прочих вузах. Главным образом — на педагогических специальностях, что звучит очень символично. Поднимали престиж российского учителя, поднимали... и доподнимались.

Чтобы закрыть вакансии, был объявлен дополнительный набор, а планка для прохождения снижена. Благодаря этому возможность пройти на бюджет появилась даже у абитуриентов, которые едва-едва соответствовали пороговым требованиям. Качество молодых специалистов, которые могут получиться из таких студентов, уже тревожит. Чего отдельные педагоги даже не скрывают.

Инна КАРКЧИЕВА, старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС:

— Беспокоиться стоит не о размере допнабора для будущих учителей, а о том, чтобы на эти 1,6 тыс. педагогических мест не набрали абитуриентов, едва прошедших порог на ЕГЭ…

Всего в России в этом году вузы выделили 446,7 тыс. бюджетных мест. Допнабор завершился 29 августа.

Инфографика: Коммерсантъ

 
 
Евгений Серкин
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