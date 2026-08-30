Шесть тысяч бюджетных мест в вузах остались вакантными

Новый казус.Несколько дней назад рассказывал про ситуацию с поступлением в медицинские вузы: внезапно обнаружилось, что огромное количество бюджетных мест в ординатуру оказалось невостребованным. Причем в серьезных, престижных вузах!Люди просто не стали подавать на них документы. Причину многие увидели в так называемом «крепостном праве для медиков», ранее введенном властями РФ. То бишь, в обязательном требовании отработать несколько лет по специальности в медицинских учреждениях после окончания учебы.Минпросвещения России через пресс-службу выступило с опровержениями. А в завершении прошлой недели — новый казус. По итогам основной приемной кампании в стране невостребованными оказались около 6 тыс. бюджетных мест в прочих вузах. Главным образом — на педагогических специальностях, что звучит очень символично. Поднимали престиж российского учителя, поднимали... и доподнимались.Чтобы закрыть вакансии, был объявлен дополнительный набор, а планка для прохождения снижена. Благодаря этому возможность пройти на бюджет появилась даже у абитуриентов, которые едва-едва соответствовали пороговым требованиям. Качество молодых специалистов, которые могут получиться из таких студентов, уже тревожит. Чего отдельные педагоги даже не скрывают.— Беспокоиться стоит не о размере допнабора для будущих учителей, а о том, чтобы на эти 1,6 тыс. педагогических мест не набрали абитуриентов, едва прошедших порог на ЕГЭ…Всего в России в этом году вузы выделили 446,7 тыс. бюджетных мест. Допнабор завершился 29 августа.Инфографика: Коммерсантъ