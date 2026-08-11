Обещанный запуск аппендикса Обнинск-Белоусово откладывается

31 августа должно было стать днем дорожного освобождения, но у дорожников свой календарь.Прямой путь от Белоусово к обнинскому вокзалу, который торжественно обещали открыть в последний день лета, остался забаррикадирован мощными бетонными блоками. Новые оптимистичные дорожные прогнозы перенесли дату открытия на 2–5 сентября 2026 года.Всю последнюю неделю августа проезжающие мимо водители тревожно наблюдали за ходом работ. Масштаб поражал: на огромном объекте самоотверженно трудились около десяти человек, а монументальные цементные блоки вызвали у местных жителей паническую мысль, что аппендикс между Варшавкой и Киевкой замуровали навсегда.Пока нас уверяют, что блоки — это просто забор, охраняющий водителей от слишком близкого знакомства с тяжелой техникой, а технику — от разгневанных водителей. Их уберут, как только дорожники нанесут финальные штрихи.Автомобилистам официально предложили совершить увлекательный круиз через деревню Доброе. Маршрут удлиняется на 3,5–5 километров в одну сторону. Вместо приятных 4,5 км по прямой на одометре высветятся все 9,5 км. Благодаря глобальной реконструкции М-3 «Украина», эти скромные 5 километров крюка легко превращаются в 40 минут конкретной пробки.Вся эта строительная суета нужна для того, чтобы запустить новую космическую схему движения, где легендарный подземный «прокол» у вокзала наконец-то перестанет тормозить движение.Узкий подземный переезд под железной дорогой сделают строго односторонним. Проехать по нему можно будет только в одну сторону — из Обнинска на выезд. И пока никто ничего не слышал про то, что будет реализован проект по реконструкции этого переезда.Из Белоусово в Обнинск машины будут въезжать сверху. Поток пойдет по бесплатному дублеру, поднимется на какую-то эстакаду над Киевским шоссе. К сожалению, до проектировщиков так и не дошел тот элементарный факт, что эстакада из Белоусово к северному въезду помогла бы сэкономить время и бензин жителей Обнинска и его окрестностей. Водителям вообще не пришлось бы выезжать на Киевскую трассу при переезде с Варшавского шоссе. Но авторы проекта не были озадачены удобством, у них другие задачи – сделать еще одну платную трассу.А жители наукограда должны радоваться, что кататься из Белоусово в Обнинск и обратно можно будет абсолютно бесплатно. Правда, пока стройка не доползет до финала, придется платить потраченными нервными клетками и дефицитным бензином.