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Обещанный запуск аппендикса Обнинск-Белоусово откладывается

Дороги  /  1 сентября 2026
31 августа должно было стать днем дорожного освобождения, но у дорожников свой календарь.

Прямой путь от Белоусово к обнинскому вокзалу, который торжественно обещали открыть в последний день лета, остался забаррикадирован мощными бетонными блоками. Новые оптимистичные дорожные прогнозы перенесли дату открытия на 2–5 сентября 2026 года.

ДЕСЯТЬ СПАРТАНЦЕВ И БЕТОННЫЙ ЗАНАВЕС

Всю последнюю неделю августа проезжающие мимо водители тревожно наблюдали за ходом работ. Масштаб поражал: на огромном объекте самоотверженно трудились около десяти человек, а монументальные цементные блоки вызвали у местных жителей паническую мысль, что аппендикс между Варшавкой и Киевкой замуровали навсегда.

Пока нас уверяют, что блоки — это просто забор, охраняющий водителей от слишком близкого знакомства с тяжелой техникой, а технику — от разгневанных водителей. Их уберут, как только дорожники нанесут финальные штрихи.

ОБЪЕЗД ЧЕРЕЗ ДОБРОЕ

Автомобилистам официально предложили совершить увлекательный круиз через деревню Доброе. Маршрут удлиняется на 3,5–5 километров в одну сторону. Вместо приятных 4,5 км по прямой на одометре высветятся все 9,5 км. Благодаря глобальной реконструкции М-3 «Украина», эти скромные 5 километров крюка легко превращаются в 40 минут конкретной пробки.

ЧЕМ ЭТО КОНЧИТСЯ?

Вся эта строительная суета нужна для того, чтобы запустить новую космическую схему движения, где легендарный подземный «прокол» у вокзала наконец-то перестанет тормозить движение.

Узкий подземный переезд под железной дорогой сделают строго односторонним. Проехать по нему можно будет только в одну сторону — из Обнинска на выезд. И пока никто ничего не слышал про то, что будет реализован проект по реконструкции этого переезда.

Из Белоусово в Обнинск машины будут въезжать сверху. Поток пойдет по бесплатному дублеру, поднимется на какую-то эстакаду над Киевским шоссе. К сожалению, до проектировщиков так и не дошел тот элементарный факт, что эстакада из Белоусово к северному въезду помогла бы сэкономить время и бензин жителей Обнинска и его окрестностей. Водителям вообще не пришлось бы выезжать на Киевскую трассу при переезде с Варшавского шоссе. Но авторы проекта не были озадачены удобством, у них другие задачи – сделать еще одну платную трассу.

А жители наукограда должны радоваться, что кататься из Белоусово в Обнинск и обратно можно будет абсолютно бесплатно. Правда, пока стройка не доползет до финала, придется платить потраченными нервными клетками и дефицитным бензином.

 
 
Рената Белич
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