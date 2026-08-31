Как удалить ученика с урока по новым правилам, и чем грозит оценка за поведение школьнику и учителю

Доступное среднее образование привело к тому, что родителям и школьникам нужно напоминать, что учиться в школе – это роскошная привилегия, недоступная для многих детей на нашей планете.
В результате, некоторые недоумки ведут себя на уроках так, будто все вокруг обязаны их учить и терпеть тупые выходки. Что делать в этих случаях учителю? Пока этому не учат даже в педвузах. А между тем, в разные времена педагогика использовала самые разные воспитательные меры.
КРАТЧАЙШАЯ ИСТОРИЯ ВОПРОСА НАКАЗАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ КЛАССИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ГОРОХ, РОЗГИ, ГОЛОД
Эпоха царизма: В дореволюционных гимназиях и училищах к учебному процессу подходили с душой и знанием анатомии. Лень и нежелание учить латынь лечили комплексно. Стояние на горохе, порка ивовыми прутьями, переписывание по сто раз мотивирующих фраз и оставление без обеда – обычный день хваленой царской гимназии. Могли еще надеть колпак с ослиными ушами и надписью «дурак». Колпак заботливо готовил учитель.
РОДИТЕЛИ ТРЕБОВАЛИ ПОРОК И ФИЗИЧЕСКИХ НАКАЗАНИЙ
Самое забавное, что когда в 1917 году большевики законодательно запретили любые телесные наказания в школах. Это вызвало мощную волну недовольства и протестов со стороны родителей, особо одаренные даже вышли на протесты. Предки вопили: «Вы почему моего Ваньку не порете? Он же дураком вырастет! Человеческих слов не понимает, выдайте ему березовой каши!». Родители искренне переживали, что без порки наступит конец света и деградация нации.
Кроме того, три года после декрета советской власти об отмене телесных наказаний Наркомпрос (Министерство образования тех лет) был завален возмущенными письмами от крестьян и мещан.
Из заявления крестьян Вологодской губернии в местный отдел народного образования (1918 год): «Учителя совсем обленились, детей бить перестали. Наш парень дома от рук отбился, отца не слушает, а в школе его только по головке гладят да уговорами портят. Требуем вернуть розгу, иначе заберем детей из школы, пусть лучше неграмотными в поле работают, чем ворами вырастут».
Из доклада инспектора Наркомпроса по итогам поездки в Костромскую губернию (1919 год): «На сельском сходе крестьяне прямо заявили нашему сотруднику: «Вы, комиссары, книжные люди, а жизни не знаете. Писание говорит: 'Розга исправляет'. Нам без порки нельзя. Учитель, который не бьет — слабый учитель, баба, а не учитель»».
Учителям, рассказывающим про завоевания Великой Октябрьской революции, неплохо бы начинать урок с этих событий и декретов об образовании.
БОЙКОТ, ТОВРИЩЕСКИЙ СУД И ТРУД
В сталинские времена на смену розгам пришла тяжелая артиллерия — социальное давление. Срыв урока в сталинской школе приравнивался чуть ли не к саботажу пятилетки. Провинившегося пионера или комсомольца вызывали на специальный суд отряда и тридцать одноклассников с суровыми лицами по очереди рассказывали, что хулиган «позорит честное имя строителя коммунизма». за плохое поведение могли отчислить.
С 1940 года обучение в старших классах (8–10) стало платным. Родители быстро понимали, что платить за «прогульщика» государственные рубли — экономически невыгодно. Парня просто отчисляли. Отчисленные шли в школы ФЗО (Фабрично-заводского обучения). В 14 лет вместо уроков географии подросток получал реальный шанс познакомиться с отбойным молотком в шахте или токарным станком на заводе. Некоторые выбирали школу.
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ШКОЛЫ
В сталинской школе временно исключить (отчислить) ученика на несколько дней за плохое поведение могли начиная с 5-го класса. Эта жесткая мера дисциплинарного воздействия была официально закреплена в августе 1943 года, когда Совнарком РСФСР утвердил знаменитые «Правила для учащихся» и сопутствующие инструкции Наркомпроса.
В зависимости от тяжести проступка (срыв уроков, драки, курение, азартные игры на деньги) ученика могли отчислить на срок от 3 до 14 дней.
На несколько дней отстранить от уроков мог лично директор школы своим приказом. Если же поведение было настолько деструктивным, что требовалось полное («вечное») исключение из школы, директор не имел права сделать это сам — требовалось согласование с местным Отделом народного образования (ГорОНО/РайОНО).
Так что, когда современный школьник сокрушается из-за того, что его за плохое поведение заберет из класса завуч и проведет с ним беседу в теплом кабинете, ему стоит помнить: в прежние времена он бы уже стоял на коленях на крупе, переписывал бы 100 раз фразу «Я буду хорошо себя вести» или поглядывал в сторону ближайшего завода.
УЧИТЕЛЕЙ ЗАГОНЯЛИ В УГОЛ ПЛАВНО
Школы эпохи застоя, перестройки и суровых 90-х наказывала вразнобой. В Обнинске до сих пор помнят учительницу начальных классов, которая била своих учеников. А когда директор уволила это сокровище, суд встал на сторону садистки. однако это было во времена, когда зафиксировать факт издевательств над учеником было весьма проблематично. Однако выгнать хулигана из класса учитель право имел.
В 21 веке педагогам делать это запретили, разъяснив, что если во время изгнания со школьника с ним что-то случится, то отвечать будет учитель.
Интересная получилась история, а если ребенок отпросился в туалет, а сам сбежал с урока и попал под машину – тоже учитель отвечать должен? Впрочем, этот вопрос решили кардинально, организовав охрану входа и выхода в учебное заведение.
Да и громких случаев с выгнанными с уроков подростками слышно не было.
Тем не менее, закон запретил учителям принимать ответственное решение по изоляции неадеквата от класса. Методы воздействия на ученика обозвали психологическим давлением и оставили учителю только обязанности. Что изменится в 2026 году?
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ЖЖЕТ!
С 1 сентября мешающего учебному процессу школьника можно выгнать из класса! – Вот это поворот! И как его выгнать, если школа по-прежнему отвечает за жизнь и здоровье ребенка во время уроков? Естественно, министерство образования продолжило жечь напалмом.
Если после первого замечания ребенок продолжает мешать, педагог может вызвать завуча, психолога, социального педагога или советника директора.
Принять решение об удалении из класса и провести беседу с учеником имеет право только прибывший сотрудник администрации. Прикольная развлекаловка: учитель вызывает завуча, а тому возиться с учеником лень, и он оставляет чадо в классе. Неадекват торжествует, одноклассники получают наглядный пример, что на мнение учителя всем плевать. Еще веселее приход психолога, который часто вообще не в состоянии справиться с буйными учениками.
Ученика нельзя выставлять в коридор без присмотра, поэтому школу обязывают уведомить родителей о случившемся. Логично, но не всегда реально.
В Министерстве идеальную картину изгнания ученика из класса представляют так: завуч приходит на урок по вызову учителя. забирает хулигана, беседует с ним, и если слова не дают результат, вызывает родителей и передает им сокровище с рук на руки.
А если родители не берут трубку? Или пьяные прошлого месяца? Или не собираются бросать работу и бежать в школу? Что тогда? Завуч возится с ребенком до окончания учебного дня или отправляет его на уроки, зачастую к тому же учителю, который попытался удалить из класса сокровище?
Учитель оказывается в ловушке: выгнать нарушителя дисциплины в коридор нельзя по закону (а вдруг что-то случится?), а терпеть хамство — значит сорвать урок для остальных 25 человек, которые пришли учиться. Класс теряет драгоценное время, а малолетний неадекват веселится от души.
Что делать учителю? – Продолжать вызывать представителя администрации и поставить неудовлетворительную оценку за поведение.
ЧЕМ ГРОЗИТ ОЦЕНКА ЗА ПОВЕДЕНИЕ?
Если ученик по итогам четверти или триместра получает уровень «недопустимое поведение», школа созывает психолого-педагогический консилиум. Ученик получает повышенное внимание администрации и вызов родителей. Низкая оценка становится официальным сигналом для запуска индивидуального плана профилактической работы с привлечением психологов, социальных педагогов и родителей.
Что это значит? – А это значит, если учитель обозначил поведение как недопустимое, он нагрузит на себя еще больше бумажной работы. Придется составлять индивидуальный план и регулярно отчитываться о его выполнении.
Учитель не может выставить оценку за поведение единолично. Решение принимается коллегиально: классным руководителем, учителями-предметниками и школьным психологом.
А вот родители имеют полное право оспорить оценку через школьную комиссию по урегулированию споров.
Сведения о поведении могут вноситься в личное дело школьника в качестве дополнительной характеристики, которая может учитываться при переходе в профильные классы или другие учебные заведения.
Однако, согласно Федеральному закону №273-ФЗ «Об образовании в РФ» и официальным разъяснениям Минпросвещения России, оценка за поведение является исключительно инструментом воспитательной работы, а не мерой дисциплинарного взыскания, поэтому отказать в приеме из-за плохого поведения школа права не имеет. Удачи, дорогие педагоги!
Как удалить ученика с урока по новым правилам, и чем грозит оценка за поведение школьнику и учителю
Дети / 1 сентября 2026
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Рената Белич
Редактор портала www.Obninsk.name Все статьи автора
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