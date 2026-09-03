Самое важное.С 1 сентября вступил в силу большой пакет новых законов и правил. Мы подобрали для вас самое важное.— Цифровой рубль. Крупнейшие банки обязаны дать клиентам возможность переводить цифровые рубли и оплачивать ими покупки. Для граждан это добровольно.— Единый QR-код. При оплате можно выбрать способ платежа — например, СБП или цифровой рубль.— Ипотечные каникулы. При рождении или усыновлении второго и последующих детей семьи смогут получить отсрочку по ипотеке до полутора лет.— Больше переработок. Максимальный объём сверхурочной работы увеличился со 120 до 240 часов в год. Начиная со 121-го часа — оплата не менее чем в двойном размере.— Без испытательного срока для мам. Работодателям запрещено устанавливать его женщинам с детьми до трёх лет.— Номер телефона можно сохранить при переезде в другой регион. В том числе перейти на местный тариф и сменить оператора, не меняя привычные цифры.— МРТ без назначения лечащего врача. Также меняются правила оказания платных медицинских услуг, а в населённых пунктах без аптек начинается эксперимент с передвижными аптечными пунктами.— Самозапрет на азартные игры. Установить его через Госуслуги или МФЦ можно минимум на год. После этого букмекеры, казино и тотализаторы не смогут принимать ставки.— Сигареты и вейпы нельзя продавать на остановках общественного транспорта. Исключение предусмотрено для населённых пунктов, где такая торговая точка единственная.— Новые правила для криптовалюты. Появляется отдельное регулирование бирж, брокеров и обменников. Рассчитываться ею за товары и услуги внутри России по-прежнему нельзя.Всего с 1 сентября заработали положения более 600 федеральных нормативных актов. Здесь — только то, что может коснуться многих.