Оказался злостным алиментщиком.В Малоярославце Росгвардия задержала пьяного иностранца, находившегося в федеральном розыске. Во время патрулирования на улице Калужской сотрудники вневедомственной охраны заметили тревожную картину: мужчина шёл прямо по проезжей части и никак не реагировал на сигналы водителей. Из-за этого автомобили были вынуждены резко маневрировать.Сотрудники Росгвардии остановили пешехода, чтобы не допустить беды. По внешним признакам мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. При проверке выяснилось, что это 39-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. А дальше — ещё серьёзнее: базы данных показали, что он находится в федеральном розыске за неуплату алиментов. Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: Росгвардия