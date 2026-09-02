Бытовое хамство – ночная музыка в многоэтажке на Гагарина

Поздней ночью в квартирах обнинской многоэтажки начинает раздаваться негромкий, но ритмичный и монотонный грохот.Это работа музыкального сабвуфера на низких частотах.Что это за ночное издевательство над соседями? Или владельцу аппаратуры неизвестны физические свойства звука и законодательство Калужской области?Почему низкие частоты так бесят окружающих? Низкие частоты (бас) обладают длинной звуковую волной. В отличие от высоких звуков (голос, телевизор), которые гасятся межкомнатными перегородками, бас заставляет вибрировать сами строительные конструкции дома.Даже если в комнате у правонарушителя музыка играет тихо, у соседей сверху, снизу или по диагонали порою эта вибрация превращается в глухой, давящий на уши грохот. Человеческий организм воспринимает ночной инфразвук как раздражитель: нарушаются фазы сна, что ведет к хроническому недосыпанию и вреду для здоровья.На территории региона действует Закон Калужской области №564-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан». Согласно документу, период ночного времени установлен с 23 до 07 ежедневно. В эти часы запрещено любое использование звуковоспроизводящих устройств, если они нарушают покой хотя бы одного гражданина.Никаких «допустимых децибелов» для бытовой музыки в ночное время закон не За использование звуковых устройств в ночное время предусмотрен административный штраф. К звуковоспроизводящим устройствам юридически относятся магнитофон, музыкальный центр, умная колонка, телефон и телевизор и прочее.Ночью должна быть абсолютная тишина. Музыку в эти часы можно слушать только в наушниках.Регулярный недосып часто доводит пострадавших жильцов до точки кипения, однако любые попытки «проучить» нарушителя силой приводят к трагическим последствиям. В судебной практике России немало случаев, когда споры из-за ночной музыки перерастали в драки или порчу имущества.В этот момент роли меняются: любитель музыки остается административным правонарушителем, а совершивший самосуд сосед становится фигурантом уголовного дела (по статьям УК РФ за причинение вреда здоровью или умышленное уничтожение чужого имущества).Единственный безопасный и эффективный путь — принуждение к тишине через правоохранительные органы. Видеозапись нарушения на телефоне является доказательством и поводом для обращения за помощью в полицию.