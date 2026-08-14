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Состояние детей, пострадавших после обрушения стены в обнинском детском саду, удовлетворительное

Происшествия  /  2 сентября 2026
В среду, 2 сентября, произошло чрезвычайное происшествие на территории обнинского дошкольного образовательного учреждения.

Во время прогулки в детском саду «Дюймочка» произошло обрушение кирпичной кладки стены уличной веранды. В результате инцидента травмы получили трое шестилетних воспитанников.

Официальный комментарий по поводу состояния пострадавших детей дали в Клинической больнице №8. Как сообщил заместитель главного врача КБ №8 Александр ИНДИН, состояние детей оценивается как удовлетворительное. Медицинская помощь им была оперативно оказана дежурными бригадами травматологов и рентгенологов. По словам замглавврача, у малышей зафиксированы травмы легкой степени тяжести, представляющие собой ссадины и ушибы. У одного из детей диагностировано повреждение стопы, однако прогнозы врачей на полное выздоровление оптимистичные. В дальнейшем ребенок будет находиться под амбулаторным наблюдением у травматолога.

На место происшествия экстренно выехал глава администрации Обнинска Стефан ПЕРЕВАЛОВ. Руководитель города взял ситуацию под личный контроль и распорядился незамедлительно начать комплексное техническое обследование всех аналогичных построек на территории детского сада. По его словам, главная задача городских служб сейчас — провести тотальную ревизию и гарантировать безопасность детей.

По факту травмирования несовершеннолетних Следственное управление СК РФ по Калужской области оперативно возбудило уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, изымается техническая документация учреждения, опрашиваются очевидцы и руководство детского сада. Параллельно собственную проверку организовали органы прокуратуры региона, которые дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за безопасность эксплуатации зданий и сооружений дошкольного учреждения.


 
 
Рената Белич
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