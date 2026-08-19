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Обнинские пробки становятся традицией наукограда?

Транспорт  /  3 сентября 2026
3 сентября, в утренний час пик жители Обнинска и пригородов привычно стояли в пробках.

Некоторые опоздали на работу и учебу. Причиной граждане называют масштабный затор на Северном въезде со стороны Киевского шоссе (трасса М-3 «Украина»), вызванный продолжающимися дорожными работами.

В пиковое время транспортный поток на бесплатном дублере трассы тоже практически остановился. Это спровоцировало цепную реакцию внутри города. Движение резко замедлилось на проспекте Маркса, улицах Курчатова и Дачной, куда пытались свернуть автомобилисты в надежде объехать пробку.

Интересно, а после окончания реконструкции Киевского шоссе не станут ли такие происшествия на дублере обычной историей?

Из-за утреннего коллапса автобусы №3, №4Б, №6, №8 и №11 следовали с опозданием от 30 до 50 минут. Заторы из-за перераспределения трафика зафиксированы на проспекте Маркса, улице Курчатова и на Дачной улице.

Ситуацию внутри города усугубляют легковые автомобили, припаркованные с нарушением правил в заездных карманах и мешающие проезду новых автобусов большой вместимости.

Гражданам предлагают отслеживать движение машин онлайн и закладывать на дорогу больше времени, пока на данном участке трассы действует измененная схема движения. Власти региона обещают завершить ключевой этап дорожных работ на М-3 до конца года. А до этого времени, вероятно, лучше сменить работу и школу. Впрочем, уже мало верится, что это безобразие когда-то прекратится.

 
 
Рената Белич
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