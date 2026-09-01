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Десятилетний маленький нянь взвалил на себя родительские обязанности за троих малышей?

Дети  /  5 сентября 2026
В пятницу вечером на детской площадке у «Плазы» несколько часов гуляли четверо малышей в возрасте от 4 до 10 лет.

Дети были в футболках и шортах и явно выделялись среди тепло одетых сверстников. Два младших мальчика уселись на резиновое покрытие и самостоятельно играли.

Родителей детей поблизости не наблюдалось, и внимательные бабушки стали обсуждать, нормально ли, что малыши гуляют самостоятельно. В полвосьмого вечера на город опустились сумерки, и самый младший ребенок отправился через дорогу в непонятном направлении. Женщины бросились его догонять. Малыш замерз, руки его совсем окоченели, и на вопросы взрослых он не отвечал. Через какое-то время к нему подбежали еще трое детей, и самый взрослый мальчик сообщил, что это его дети и он за ними смотрит, гуляют они без взрослых, и где мама он не знает.

Маленький нянь сообщил, что они живут в доме рядом с детской площадкой и уже уходят домой.

Возможно, это экстремальные многодетные родители закаляют и приучают к самостоятельности своих отпрысков, но как-то не совсем нормально перекладывать родительские обязанности и ответственность за троих малышей на десятилетнего ребенка, который сам по закону считается малолетним. Он не имеет права нести ответственность за жизнь и здоровье других детей. Оставляя с ним малышей, родители грубо нарушают свои обязанности [КоАП РФ Статья 5.35].

 
 
Рената Белич
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