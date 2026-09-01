Десятилетний маленький нянь взвалил на себя родительские обязанности за троих малышей?

Дети были в футболках и шортах и явно выделялись среди тепло одетых сверстников. Два младших мальчика уселись на резиновое покрытие и самостоятельно играли.
Родителей детей поблизости не наблюдалось, и внимательные бабушки стали обсуждать, нормально ли, что малыши гуляют самостоятельно. В полвосьмого вечера на город опустились сумерки, и самый младший ребенок отправился через дорогу в непонятном направлении. Женщины бросились его догонять. Малыш замерз, руки его совсем окоченели, и на вопросы взрослых он не отвечал. Через какое-то время к нему подбежали еще трое детей, и самый взрослый мальчик сообщил, что это его дети и он за ними смотрит, гуляют они без взрослых, и где мама он не знает.
Маленький нянь сообщил, что они живут в доме рядом с детской площадкой и уже уходят домой.
Возможно, это экстремальные многодетные родители закаляют и приучают к самостоятельности своих отпрысков, но как-то не совсем нормально перекладывать родительские обязанности и ответственность за троих малышей на десятилетнего ребенка, который сам по закону считается малолетним. Он не имеет права нести ответственность за жизнь и здоровье других детей. Оставляя с ним малышей, родители грубо нарушают свои обязанности [КоАП РФ Статья 5.35].