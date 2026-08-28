Ох уж эти сказки! Ох уж эти сказочники!

В прокат вышло новое «Чучело» — а я чувствую себя обманутым

Весь июль в Обнинске — время кино на свежем воздухе!

Кинопланы. Что посмотреть на выходных?

«Семь вёрст до рассвета»: киноистория про Матвея Кузьмина [+видео]

С 5 по 10 февраля в Обнинске пройдут «Дни короткометражного кино»

Вход на все кинопоказы свободный. С 5 по 10 февраля в Обнинске пройдут «Дни короткометражного кино».