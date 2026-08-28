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Ох уж эти сказки! Ох уж эти сказочники!

Культура  /  6 сентября 2026
Как сжигание денег в топке пафоса.

Из 67 российских фильмов, вышедших в прокат этим летом, окупились… окупился… ни один. Помимо явного падения интереса к отечественным фильмам при высоком интересе к голливудским блокбастерам, (о чем свидетельствует оглушительный успех «Одиссеи» и нового «Человека-паука»), цифры — 16 млрд. рублей суммарного убытка — подсказывают нам, что вектор отечественной киноиндустрии пора менять.

Ставка на экранизацию (точнее, переосмысление) русских сказок и советской киноклассики больше не работает. Магия первого «Чебурашки» иссякла. Зритель объелся. Я, как зритель, — точно. Окончательно убедился после «Чучела».

При этом значительная часть российских фильмов, на которые не ходит зритель, снимается за государственный счет. То есть на деньги, выделяемые из Фонда кино на безвозвратной основе. И это уже выглядит не как кинопроизводство, а как сжигание денег в топке пафоса. Думается, если бы все фильмы снимались исключительно на деньги кинокомпаний и спонсоров, киношлака на экраны попадало бы в разы меньше.

И ведь кино — далеко не единственный пример. Когда тратишь свои деньги, результат измеряется просто: нужен твой продукт людям или нет. Когда деньги государственные, критерии успеха могут быть совсем другими — главное получить финансирование, освоить и правильно отчитаться. И таких примеров вокруг нас гораздо больше, чем кажется.

 
 
Евгений Серкин
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