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Краснокнижное чудо у заводской парковки: в Обнинске обнаружили гриб-фею

Экология  /  7 сентября 2026
Удивительную находку сделали внимательные жители Обнинска в районе стоянки приборного завода «Сигнал».

Настоящее природное чудо, похожее на пышный морской коралл или губку — это гриб спарассис курчавый. Если смотреть на него в лесу, кажется, будто на землю перенесли кусочек океанского рифа.

ГРИБНИКИ ПРОШЛИ МИМО

Проходившие мимо любители «тихой охоты» сразу обратили внимание на необычный объект. Несмотря на то, что спарассис является деликатесным съедобным грибом с приятным ореховым ароматом, сознательные грибники не стали его брать и оставили нетронутым.

И это было единственно верным решением. Спарассис курчавый находится под строжайшей охраной. В народе этот гриб называют заячья капуста, гриб-баран, боровик кудрявый или дрябня, царь-гриб. Англичане величают его «гриб-фея»

За уничтожение, сбор или повреждение краснокнижных грибов законодательством предусмотрена суровая административная и даже уголовная ответственность. Вместо того чтобы сорвать уникальную находку, очевидцы просто сделали несколько кадров на память, сохранив жизнь редкому организму, хотя искушение было большое.

Спарассис является слабым паразитом: он годами растет на корнях вековых сосен, вызывая красно-бурую гниль, но само дерево при этом не погибает сразу, продолжая жить десятилетиями.

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН СПАРАССИС КУРЧАВЫЙ?

Для биологов и медиков этот гриб — не просто редкий вид, а настоящая природная аптека. Лабораторные исследования по всему миру подтверждают, что он обладает колоссальным медицинским потенциалом благодаря уникальному химическому составу:

Мощный иммуномодулятор: В сухом весе спарассиса содержится рекордное количество бета-глюканов (до 43,6%). Эти вещества активируют защитные клетки организма (макрофаги и лимфоциты), помогая иммунитету бороться с инфекциями.

Противоопухолевая активность: Экстракты гриба активно изучаются в онкологии. Ученые доказали его способность тормозить развитие некоторых видов раковых клеток и снижать негативные последствия химиотерапии.

Природный антибиотик: Гриб синтезирует уникальное вещество — спарассол. Оно обладает выраженным противогрибковым и антибактериальным действием, подавляя даже такие стойкие патогены, как стафилококк.

Помощь при диабете и гипертонии: Компоненты спарассиса способствуют снижению уровня сахара в крови, улучшают заживление диабетических ран и помогают нормализовать давление благодаря высокому уровню калия.

Очищение организма: Низкая калорийность в сочетании с обилием аминокислот делает его полезным продуктом для борьбы с ожирением и нормализации обмена веществ.

Согласитесь, непросто отказаться от сбора такого лекаря. Но природа добра к людям и предлагает неплохую замену.

ОБА ГРИБА ПРИРОДНЫЕ ЛЕКАРИ

Многие путают спарассис с популярным «морским грибом», который продается в отделах корейских солений. На рынках нам предлагают тремеллу фукусовидную (ледяной или снежный гриб).

Несмотря на внешнее сходство, это принципиально разные организмы. Тремелла — мягкий, студенистый азиатский гриб, который массово выращивают на фермах Китая в коммерческих целях. Наш же обнинский спарассис — это плотный, волокнистый дикорастущий лесной житель. Его невозможно купить в обычном магазине, что делает поступок местных грибников еще более благородным: они сохранили настоящее дикое сокровище.

Что интересно, оба этих «кудрявых» гриба обладают колоссальной пользой.

На Востоке ледяной гриб называют эликсиром молодости. Полисахариды тремеллы удерживают влагу в 500 раз больше своего веса, превосходя даже гиалуроновую кислоту, что делает её суперпродуктом для омоложения кожи. Кроме того, ледяной гриб — мощный источник природного витамина D, он защищает сосуды от холестерина и мягко восстанавливает слизистую желудка.

 
 
Рената Белич
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