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Воздуходувки во дворах Обнинска: уборка или имитация деятельности?

ЖКХ  /  9 сентября 2026
В последние годы осенняя и весенняя уборка во дворах Обнинска всё чаще сопровождается использованием воздуходувок.

Коммунальные службы позиционируют эту технику как эффективное средство автоматизации труда, однако для жителей наукограда такое технологическое решение оборачивается серьезными экологическими и санитарными проблемами.

ХОТИТЕ ДЫШАТЬ ВЗВЕСЬЮ МЕТАЛЛОВ, ГРИБКОВ И СОБАЧЬИХ ЭКСКРЕМЕНТОВ

Основная претензия к работе воздуходувок во дворах — это колоссальный подъем пыли в воздух. Вместе со старой листвой мощный поток воздуха поднимает тонкодисперсные частицы, которые включают в себя высохшие экскременты животных, остатки автомобильных выхлопов, тяжелые металлы и споры грибков.

Вся эта взвесь часами держится в воздухе на уровне человеческого роста, проникает в открытые окна квартир и напрямую попадает в дыхательные пути прохожих. Для людей с астмой, аллергией и заболеваниями легких проход по такому двору становится опасным для здоровья.Впрочем, и здоровым людям от таких прогулок один вред. Рабочий с воздуходувкой и без маски – это очень похоже на нарушение правил безопасности труда. Конечно, к каждому рабочему надзирателя не приставишь, но сами-то они должны соображать, что делают. Пуская пыль в глаза, не следует забывать и о своем здоровье.

А ЧТО С САНИТАРНЫМИ НОРМАМИ ПО ШУМУ?

К сожалению, коммунальщики зачастую не собирают сор в мешки сразу, а просто перегоняют его с одного участка на другой, создавая лишь видимость выполненной работы.

Не стоит забывать и о шумовом загрязнении. Уровень шума стандартной бензиновой воздуходувки на рабочих оборотах достигает 100–112 дБ, в то время как санитарные нормы (СанПиН 1.2.3685-21) ограничивают дневной шум в жилой застройке максимумом в 70 дБА. Не будем утверждать, что шум от конкретной воздуходувки нарушает санитарные нормы, но впечатление от сочетания звуков и пыли весьма пугающее.

Во многих крупных городах, включая соседнюю Москву, использование воздуходувок на газонах и придомовых территориях давно ограничено или полностью запрещено местными правилами благоустройства. В Обнинске пока нет аналогичного жесткого контроля, но не пора ли вернуться к классическим способам уборки улиц? Переход обратно к веерным граблям, метлам и предварительному увлажнению территорий — это не шаг назад, а необходимая мера для сохранения здоровья горожан и экологического баланса в первом наукограде.

 
 
Рената Белич
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