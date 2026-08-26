Жуковский суд наказал предпринимателя, отказавшегося вернуть деньги за некачественный товар

Решением суда с компании взысканы:

Стоимость двигателя — 37 500 рублей;

Компенсация морального вреда — 50 000 рублей;

Штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя — 43 750 рублей;

Покупка автозапчастей на маркетплейсах и онлайн-платформах давно стала привычным делом.Однако что делать, если долгожданный двигатель приехал с повреждениями, а продавец наотрез отказывается возвращать деньги?В Калужской области завершилось судебное разбирательство, которое наглядно показывает: закон полностью стоит на стороне покупателя, а излишняя самоуверенность продавца может ему дорого обойтись.В марте 2026 года гражданин Г. приобрел автомобильный двигатель через торговую площадку у компании ООО «РМ Плюс». Радость от покупки длилась недолго — прямо в пункте 17 марта выдачи при получении товара покупатель обнаружил серьезные повреждения.Потребитель действовал строго по закону: направил продавцу официальную письменную претензию с требованием вернуть стоимость некачественного товара. Однако в ООО «РМ Плюс» навстречу клиенту не пошли, добровольно возвращать деньги отказались и проигнорировали претензию. Покупателю ничего не оставалось, как обратиться в суд.Разбирая это дело, мировой судья судебного участка №44 Жуковского судебного района Калужской области опирался на статью 18 Закона РФ «О защите прав потребителей».Согласно этой норме, если в товаре обнаружены недостатки, которые не были заранее оговорены продавцом, покупатель имеет право потребовать замены на аналогичный товар (той же или другой марки), уменьшить покупную цену или потребовать бесплатного устранения дефектов.Можно и полностью отказаться от договора и потребовать возврата уплаченной суммы.Важный нюанс: Автомобильный двигатель относится к технически сложным товарам. Закон гласит, что вернуть за него деньги или обменять его при обнаружении любых дефектов можно в течение 15 дней со дня передачи. Гражданин Г. выявил брак сразу при получении, поэтому имел полное право требовать всю сумму назад.Суд внимательно изучил материалы дела и встал на сторону гражданина Г., полностью удовлетворив его исковые требования. За нежелание договариваться мирно ООО «РМ Плюс» заплатит в разы больше исходной стоимости детали.Судебные (почтовые) расходы — 473 рубля.Кроме того, продавцу придется выплатить государственную пошлину в доход местного бюджета в размере 4 000 рублей.Общая сумма всех взысканий по решению суда составляет 135 723 рубля. Из них непосредственно штрафы и компенсации (сверх базовой стоимости самого двигателя) составляют 98 223 рубля. Несговорчивость и пренебрежение к клиенту обошлась продавцу без малого в 100 тысяч рублей. Нам не известно, возможно двигатель сломали в процессе перевозки. Но это не вина покупателя. Это спор продавца и доставщика товаров.Эта история — классический пример того, почему не нужно бояться защищать свои права в суде. Если вы столкнулись с браком: Фиксируйте повреждения сразу (в пункте выдачи или при курьере), делайте фото и видео.Подавайте письменную претензию на адрес продавца (лучше заказным письмом с описью вложения).Обращайтесь в суд, если вам отказали. Помните, что за каждый день просрочки и за сам факт отказа идти навстречу закон накладывает на недобросовестных продавцов внушительные штрафы.