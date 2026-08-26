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Жуковский суд наказал предпринимателя, отказавшегося вернуть деньги за некачественный товар

Торговля  /  9 сентября 2026
Покупка автозапчастей на маркетплейсах и онлайн-платформах давно стала привычным делом.

Однако что делать, если долгожданный двигатель приехал с повреждениями, а продавец наотрез отказывается возвращать деньги?

В Калужской области завершилось судебное разбирательство, которое наглядно показывает: закон полностью стоит на стороне покупателя, а излишняя самоуверенность продавца может ему дорого обойтись.

«РМ ПЛЮС» НЕ ЗАХОТЕЛ ВОЗВРАЩАТЬ ДЕНЬГИ ЗА ПОВРЕЖДЕННЫЙ ТОВАР

В марте 2026 года гражданин Г. приобрел автомобильный двигатель через торговую площадку у компании ООО «РМ Плюс». Радость от покупки длилась недолго — прямо в пункте 17 марта выдачи при получении товара покупатель обнаружил серьезные повреждения.

Потребитель действовал строго по закону: направил продавцу официальную письменную претензию с требованием вернуть стоимость некачественного товара. Однако в ООО «РМ Плюс» навстречу клиенту не пошли, добровольно возвращать деньги отказались и проигнорировали претензию. Покупателю ничего не оставалось, как обратиться в суд.

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»?

Разбирая это дело, мировой судья судебного участка №44 Жуковского судебного района Калужской области опирался на статью 18 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Согласно этой норме, если в товаре обнаружены недостатки, которые не были заранее оговорены продавцом, покупатель имеет право потребовать замены на аналогичный товар (той же или другой марки), уменьшить покупную цену или потребовать бесплатного устранения дефектов.

Можно и полностью отказаться от договора и потребовать возврата уплаченной суммы.

Важный нюанс: Автомобильный двигатель относится к технически сложным товарам. Закон гласит, что вернуть за него деньги или обменять его при обнаружении любых дефектов можно в течение 15 дней со дня передачи. Гражданин Г. выявил брак сразу при получении, поэтому имел полное право требовать всю сумму назад.

СПРАВЕДЛИВОЕ РУБЛЕВОЕ НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ПРОДАВЦА

Суд внимательно изучил материалы дела и встал на сторону гражданина Г., полностью удовлетворив его исковые требования. За нежелание договариваться мирно ООО «РМ Плюс» заплатит в разы больше исходной стоимости детали.

Решением суда с компании взысканы: 
Стоимость двигателя — 37 500 рублей;
Компенсация морального вреда — 50 000 рублей;
Штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя — 43 750 рублей;
Судебные (почтовые) расходы — 473 рубля.

Кроме того, продавцу придется выплатить государственную пошлину в доход местного бюджета в размере 4 000 рублей.

Общая сумма всех взысканий по решению суда составляет 135 723 рубля. Из них непосредственно штрафы и компенсации (сверх базовой стоимости самого двигателя) составляют 98 223 рубля. Несговорчивость и пренебрежение к клиенту обошлась продавцу без малого в 100 тысяч рублей. Нам не известно, возможно двигатель сломали в процессе перевозки. Но это не вина покупателя. Это спор продавца и доставщика товаров.

ПАМЯТКА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Эта история — классический пример того, почему не нужно бояться защищать свои права в суде. Если вы столкнулись с браком: Фиксируйте повреждения сразу (в пункте выдачи или при курьере), делайте фото и видео.

Подавайте письменную претензию на адрес продавца (лучше заказным письмом с описью вложения).

Обращайтесь в суд, если вам отказали. Помните, что за каждый день просрочки и за сам факт отказа идти навстречу закон накладывает на недобросовестных продавцов внушительные штрафы.

 
 
Рената Белич
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