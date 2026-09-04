Третьеклассницу подозревают в краже кошелька у вдовы бойца СВО

То, что произошло в одной из многоэтажек Малоярославца, вызвало волну возмущения среди местных жителей.Обычный, на первый взгляд, инцидент с пропажей денег вскрыл массу проблем в многодетной семье, которая недавно получила гражданство РФ. Пострадавшей же стороной оказалась семья погибшего участника СВО.В тот день в гости к местной жительнице пришла соседская девочка -третьеклассница с экзотическим восточным именем.Хозяйка квартиры — вдова бойца СВО, которая сейчас одна воспитывает дочку. Женщина всегда радушно принимала всех друзей своего ребёнка и эту девочку тоже неоднократно угощали сладостями. Жалела, ведь девочка из многодетной семьи. Конфликт между соседями начался с того, что после ухода маленькой гостьи из дома исчез кошелек с банковскими картами и тремя тысячами рублей наличными.Через какое-то время банковские карты соседские дети принесли обратно, сообщив, что нашли их около дома, а вот деньги пропали.Пострадавшую насторожило, что практически сразу девочку начали видеть во дворе с крупными купюрами в руках: она спокойно ходила перед сверстниками, зажав в кулаке тысячные банкноты. Об этом вдова узнала от своей дочки. Женщина сначала не хотела верить в случившееся, посоветовалась со своей матерью, и бабушка решила для начала позвонить отцу многодетного семейства.Мужчина всё выслушал и зачем-то передал телефон своему сыну-подростку. Странное поведение взрослого человека. Как потом выяснилось, сам он в это время пошел разбираться с дочкой.Квартиры двух семей отделяет одна стена, которая не скрывает громких звуков. За стеной соседской квартиры раздался грохот и яростный крик отца: «Где ты взяла эти деньги?!» Орал он настолько громко, что пострадавшая отчетливо слышала каждое слово.А сын в это время «отмазывал» сестру перед бабушкой. Заявил, что «вчера сам лично привёл сестру домой, и ни к каким соседям в гости она ходить не могла». Поняв, что разговаривать с этой семьей бесполезно, пострадавшая сторона обратилась в полицию.Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, девочка неохотно шла на контакт, начала путаться в показаниях, но упрямо заявляла, что денег не брала. При этом версия братца о том, что сестра к соседям не ходила моментально рассыпалась: девочка призналась, что в гостях была.В полиции дети-свидетели рассказали, что и раньше неоднократно видели её с крупными купюрами, и каждый раз она просила их ничего не рассказывать членам её семьи. Детишкам так никто и не объяснил, что своим молчанием они толкают подругу на кривую дорожку.Жители дома открыто возмущены поступком малолетней соседки и тем, как ведет себя её семья. Тем более, это уже не первое их разбирательство с соседями.— Дело даже не в этих трех тысячах, хотя брать чужое в принципе последнее дело, — делится соседка по подъезду. — Возмущает сам факт: прийти в дом к людям, которые пережили потерю кормильца, есть их шоколадки и залезть в карман. Отец там за стеной орет, а толку? Дети у них явно предоставлены сами себе, если в 9 лет ребенок так спокойно берет чужие вещи, а потом еще и путается в рассказах перед полицией.Но пока суд не вынес решение, обвинять никого ни в чем нельзя. Так что гостья – чиста и непорочна, ни в чем не виновата, денег не брала и вообще, невинна, аки ангел небесный.Впрочем, как выяснилось в ходе разбирательства, семья уже пребывает под надзором полиции и находится на контроле у органов профилактики.Ранее серьезные проблемы правоохранителям доставляла их старшая дочь, которая неоднократно убегала из дома, из-за чего полиция уже привлекала родителей к ответственности. Теперь в поле зрения инспекторов ПДН попала и младшая. Тут впору поинтересоваться у старшей, что там происходит в семье. Но кто мы такие, чтобы давать советы полицейским и сотрудникам опеки?Поскольку девочке всего 9 лет, она не подлежит ни уголовной, ни административной ответственности в силу возраста. Наказать её закон не может. По факту ненадлежащего воспитания и контроля за детьми на родителей будет составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ.Учитывая системность проблем (старшая дочь бегала, младшая попала в неприятную историю), комиссия по делам несовершеннолетних усилит надзор, вплоть до проверок условий проживания.Сейчас полиция продолжает разбирательство. Жители двора надеются, что после этого случая контроль за детьми в этой семье станет строже. Но мы-то знаем: маленькие детки – маленькие бедки, а вырастут ...