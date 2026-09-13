13-летнюю гимнастку из Обнинска спасли после тяжёлого отравления угарным газом

13-летнюю гимнастку из Обнинска спасли после отравления угарным газом. Даша с младшей сестрой ночевали в летней кухне, где остывала дровяная мангальная печь. Утром обеих нашли без сознания.
Как сообщает ES!-канал, младшая пострадала меньше, а у Даши из-за кислородного голодания произошло тяжёлое поражение мозга. Её перевели в Российскую детскую клиническую больницу. На восстановление сознания, речи и движений потребовалось полтора месяца.
Сейчас девочка ходит, говорит, догоняет школьную программу и готовится вернуться к художественной гимнастике.