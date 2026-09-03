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Долина вернула свои миллионы. Пока на бумаге

Происшествия  /  10 сентября 2026
Хэппи-энд?

Певица Лариса Долина, чьи концерты бойкотируют рассерженные граждане, а квартиру отобрал в пользу добропорядочного покупателя Верховный суд РФ, сломав «схему Долиной», нашла, как поправить свои дела. Артистка сделала то, что ей следовало сделать с самого начала: подала в суд на мошенников, которые увели средства от продажи ее квартиры, и засудила их на 114 млн. рублей.

В деле фигурировало пять человек, однако выплачивать миллионы будут только двое — Анжела Цырульникова, автор схемы, и Андрей Основа. Три других фигуранта хоть и получили свои сроки, но признаны «сошками», осуществлявшими посреднические функции. А один из троицы и вовсе сразу после приговора подписал контракт с Министерством обороны РФ и уехал на СВО.

Где именно он сейчас, суд установить не смог.

Хэппи-энд?

Сложно сказать. Выиграть суд не значит получить деньги, а единственным доходом сидельцев в ближайшее время станет тюремный заработок. Сомневаюсь, что на пошиве телогреек или вязании веников у Основы с Цырульниковой получится заработать столько, сколько высудила Лариса Александровна. Тем более, что сидеть им не так уж и долго (учитывая масштаб аферы): Основа получил 4 года колонии, Цырульникова — 7.

 
 
Евгений Серкин
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