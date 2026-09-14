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Кастинг актеров в Обнинске

Общество  /  12 сентября 2026
У жителей Обнинска появилась возможность пройти пробы на роль персонажа для авторского фильма и получите возможность поучаствовать в съёмках и получить за это небольшое денежное вознаграждение!

Фильм снимается по мотивам небольшого произведения начинающего автора, которое называется «Красный угол». Персонажи, на которых требуются актеры:

Аня (сестра главного героя)

Возраст актера: 18–20 лет (но героиня моложе, почти подросток).

Роль: Младшая сестра главного героя. Один из главных двигателей сюжета с коротким экранным временем.

Внешность: Стройная, молодая девушка с русыми волосами, среднего роста.

Типаж: Слегка отстраненая, но эмпатичная. В характере персонажа переплетается детские и совершенно зрелые черты. Умение отыгрывать безнадёгу, тяжёлый глубокий взгляд, в котором видны все эмоции и переживания

Сергей Морозов

Возраст актера: 45–55 лет.

Роль: Финансовый директор, который на ряду с Анной является одним из важных двигателей повествования.

Внешность: Высокий, подтянутый, с идеальной осанкой. Седина на висках. Глаза — серые, холодные, но не злые. В них — усталость человека, который видел слишком много. Лицо — правильные черты, лёгкая небритость или идеальная гладкость (он следит за собой).

Типаж: Персонаж по большей части наблюдает и слушает, нежели говорит. Его появление на экране должно быть внушительным и запоминающимся.

Голос — низкий, ровный.

Доктор Семёновский

Возраст: 65–80 лет.

Роль: Загадочный врач. В сюжете является главой этической стороны картины, а не сюжетной.

Внешность: Сухонький, высокий, с аккуратной седой бородкой. Глаза — умные, пронзительные, но не холодные, могут быть скрыты под оправой очков. Он смотрит на человека с интересом, как на редкий экспонат. Кожа — морщинистая, руки — длинные, тонкие пальцы, как у пианиста или хирурга.

Типаж: Он улыбается, он наливает вино, он говорит о жизни. Уметь быть обаятельным, вселять воодушевление, но вместе с тем бросать зрителя в бездну раздумий и противоречий, создавать ощущение, что он знает больше, чем говорит.

Художник

Возраст: 50–65 лет (но выглядит старше -седина, усталость).

Роль: Наиболее загадочная и мистическая фигура в фильме. Выступает также в роли этической и сюжетной линии фильма.

Внешность: Седые длинные распущенные волосы. Лицо с глубокими морщинами, впалые щёки, но глаза — живые, тёмные, с искрой. Кожа на руках — в пятнах по возможности. Он выглядит так, будто его выжали до капли.

Типаж: Он не от мира сего. Он говорит тихо, но его слова весомы. Он смотрит на человека и видит его насквозь. Уметь играть усталость, которая не от возраста, а от горя. Движения -мягкие, уверенные, но с дрожью в пальцах. Герой является мастером своего дела и актер должен это показать в движениях и невербальных жестах.

Всё желающие и даже отдаленно подходящие на роль — приветствуются!

Вас ждут 19 сентября в 16:00 в Коворкинге ОМЦ (2 этаж) по адресу Комарова д.6 
Режиссер и сценарист проекта — Черкай Алексей. Продюссер — Литовченко Клим.
 
 
Рената Белич
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