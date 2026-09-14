Кастинг актеров в Обнинске

Фильм снимается по мотивам небольшого произведения начинающего автора, которое называется «Красный угол». Персонажи, на которых требуются актеры:
Аня (сестра главного героя)
Возраст актера: 18–20 лет (но героиня моложе, почти подросток).
Роль: Младшая сестра главного героя. Один из главных двигателей сюжета с коротким экранным временем.
Внешность: Стройная, молодая девушка с русыми волосами, среднего роста.
Типаж: Слегка отстраненая, но эмпатичная. В характере персонажа переплетается детские и совершенно зрелые черты. Умение отыгрывать безнадёгу, тяжёлый глубокий взгляд, в котором видны все эмоции и переживания
Сергей Морозов
Возраст актера: 45–55 лет.
Роль: Финансовый директор, который на ряду с Анной является одним из важных двигателей повествования.
Внешность: Высокий, подтянутый, с идеальной осанкой. Седина на висках. Глаза — серые, холодные, но не злые. В них — усталость человека, который видел слишком много. Лицо — правильные черты, лёгкая небритость или идеальная гладкость (он следит за собой).
Типаж: Персонаж по большей части наблюдает и слушает, нежели говорит. Его появление на экране должно быть внушительным и запоминающимся.
Голос — низкий, ровный.
Доктор Семёновский
Возраст: 65–80 лет.
Роль: Загадочный врач. В сюжете является главой этической стороны картины, а не сюжетной.
Внешность: Сухонький, высокий, с аккуратной седой бородкой. Глаза — умные, пронзительные, но не холодные, могут быть скрыты под оправой очков. Он смотрит на человека с интересом, как на редкий экспонат. Кожа — морщинистая, руки — длинные, тонкие пальцы, как у пианиста или хирурга.
Типаж: Он улыбается, он наливает вино, он говорит о жизни. Уметь быть обаятельным, вселять воодушевление, но вместе с тем бросать зрителя в бездну раздумий и противоречий, создавать ощущение, что он знает больше, чем говорит.
Художник
Возраст: 50–65 лет (но выглядит старше -седина, усталость).
Роль: Наиболее загадочная и мистическая фигура в фильме. Выступает также в роли этической и сюжетной линии фильма.
Внешность: Седые длинные распущенные волосы. Лицо с глубокими морщинами, впалые щёки, но глаза — живые, тёмные, с искрой. Кожа на руках — в пятнах по возможности. Он выглядит так, будто его выжали до капли.
Типаж: Он не от мира сего. Он говорит тихо, но его слова весомы. Он смотрит на человека и видит его насквозь. Уметь играть усталость, которая не от возраста, а от горя. Движения -мягкие, уверенные, но с дрожью в пальцах. Герой является мастером своего дела и актер должен это показать в движениях и невербальных жестах.
Всё желающие и даже отдаленно подходящие на роль — приветствуются!
Вас ждут 19 сентября в 16:00 в Коворкинге ОМЦ (2 этаж) по адресу Комарова д.6
Режиссер и сценарист проекта — Черкай Алексей. Продюссер — Литовченко Клим.