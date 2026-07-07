Пылесос за 70 тысяч или самодельный грузовик: как обнинцы предлагают спасать город от коммунальных бурь

Учитель физкультуры из обнинской гимназии проиграла суд родителям и журналистам

В Обнинске восстановили указатель

Место встречи читателей с властями Обнинска – библиотека «Старый город»

Жители Старого города опасаются, что почтамт на Мигунова, 8 вообще закроется

Двух начальниц отделений обнинского почтамта попросили уволиться из-за грубости

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