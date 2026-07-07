Пылесос за 70 тысяч или самодельный грузовик: как обнинцы предлагают спасать город от коммунальных бурь

Статья «Воздуходувки: уборка или имитация деятельности» вызвала широкое обсуждение среди наших читателей.
К «воздуходувкам», которые с важным видом перегоняют листочки с одного газона на другой, горожане уже относятся с юмором, поскольку есть и более отвратительный способ имитации уборки улиц. Но особенно ценно, когда горожане предлагают решение проблемы. В редакцию пришло письмо от читателя, который предложил свое видение решения этого коммунального вызова.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
«По поводу материала на странице http://obninsk. Воздуходувки — это, конечно, симуляция деятельности для ценных зарубежных специалистов, — пишет наш читатель. — Но пылесборники, идущие по пр. Ленина в 5 утра — это вообще на грани добра и зла. Форменное издевательство над населением Старого города. Шум ладно. Но столб пыли от них до 3-го этажа, — не преувеличиваю. Нужны пылесосы. Их стоимость в около 70 тысяч. Неужели город или УК не в состоянии закупить? Или на старый грузовик поставить самодельный пылесос с контейнером. Видел такой в бывшем городе-побратиме. Пустячок, а работает эффективно».
СУХОЙ ЗАМЕС ВМЕСТО ВЛАЖНОЙ УБОРКИ
Мы, конечно, удивились, что в нашем городе коммунальщики начинают работать в 5 утра. Мало кто способен в такое время эффективно убирать улицу.
По идее и по всем технологическим регламентам, перед тем как пустить в ход мощные крутящиеся щетки, дорогу нужно хорошенько полить водой из специальных форсунок. Это элементарная физика: вода прибивает пыль к земле, и машина аккуратно сгребает грязь, а не распыляет её по округе.
Но в Обнинске, судя по всему, открыли свой, альтернативный метод «сухого замеса». Зачем тратить дефицитную воду на полив асфальта, если можно просто поднять всю вековую грязь мощным потоком воздуха вверх? Столб пыли долетел до третьего этажа? Отлично, значит, щетки работают на совесть и на полную мощность!
МЕЧТЫ О ПЫЛЕСОСАХ ЗА 70 ТЫСЯЧ
Рационализаторская идея нашего читателя про самодельный пылесос из старого грузовика, который он видел в бывшем побратиме, конечно, шикарная. Но представьте лица инспекторов ГИБДД, когда к ним на регистрацию приедет обнинский «Безумный Макс» с огромной самодельной турбиной, собранной на коленке из труб и энтузиазма.
Да и ценник в 70 тысяч рублей сегодня заставит городские службы разве что грустно вздохнуть. За эти деньги сейчас можно купить разве что хорошую швабру и пару пачек премиальных мешков для бытового пылесоса. Настоящая дорожная вакуумная чудо-машина стоит миллионы, которых в бюджете на такие капризы жителей, видимо, нет. Зато сотрудника, метущего улицы метлой, еще долго не заменит искусственный интеллект.
НАСТОЯЩИЙ КРУГОВОРОТ ГРЯЗИ В ПРИРОДЕ
Пока до вакуумных технологий космического уровня нам далеко, в Старом городе продолжает работать проверенная годами коммунальная экосистема. Это идеальный круговорот: с дороги — в воздух, из воздуха — на подоконники и в легкие спящих обнинцев, а оттуда, во время влажной уборки квартир, — снова в мусорное ведро. Система работает как часы!
Так что, дорогие жители проспекта Ленина, закрывайте окна поплотнее к пяти утра, запасайтесь терпением и воспринимайте утренний грохот как бесплатный будильник.
Пылесос за 70 тысяч или самодельный грузовик: как обнинцы предлагают спасать город от коммунальных бурь
Резонанс / 15 сентября 2026
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Рената Белич
Редактор портала www.Obninsk.name Все статьи автора
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