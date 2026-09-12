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Юные «бизнес-леди» из Малоярославца: от торговли цветами с придомовой клумбы до кошелька

Резонанс  /  15 сентября 2026
В городе Малоярославец Калужской области продолжается резонансная история вокруг школьницы из многодетной семьи, чьи методы поиска легких денег серьезно тревожат местных жителей.

ТАЙНАЯ ОПЕРАЦИЯ В ЧУЖОЙ КВАРТИРЕ

Всё началось в сентябре, когда вдова погибшего бойца СВО, воспитывающая дочь, столкнулась с неприятным инцидентом. После того, как в гостях у её ребенка побывали соседские девочки, из квартиры бесследно исчез кошелек, где находились банковские карты и 3 000 рублей наличными. Карты вскоре подбросили обратно, а вот наличность бесследно растворилась. Зато одну из подозреваемых третьеклассниц соседи начали замечать на улице с крупными купюрами.

Семья девочки категорически отрицала любые обвинения. В итоге пострадавшая женщина была вынуждена обратиться в правоохранительные органы.

СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ПДН И НЕОЖИДАННЫЕ ПОДРОБНОСТИ

Инспекторы по делам несовершеннолетних (ПДН) Малоярославца проявили высочайший профессионализм. В ходе детального разбирательства они выяснили, что изъятие чужого имущества было спланированной операцией двух подруг. Пока одна школьница находилась внутри квартиры, вторая девочка (тоже с экзотическим именем из другой многодетной семьи) — караулила за дверью, обеспечивая безопасность «мероприятия».

После вмешательства полиции отец первой девочки принес извинения и вернул пострадавшей стороне всю сумму — 3 тысячи рублей. Однако мужчина продолжил настаивать на том, что его дочь так и не призналась в содеянном. Пострадавшая семья осталась в восхищении от четких действий сотрудников ПДН.

НОВЫЙ СТАРТАП НА СОСЕДСКОЙ КЛУМБЕ

Конечно, никто не может обвинить человека в краже до суда, а несовершеннолетним и это не грозит.

Однако соседи уверяют, что юная бизнес-леди и до этого находила подозрительный источник дохода. Бдительная соседка застала юных гражданок за весьма специфическим занятием: девочки бойко продавали букеты цветов всего по 50 рублей за штуку.

Как выяснилось, товар для своей торговой точки «предпринимательницы» добыли прямо на придомовой клумбе. Они ободрали ухоженную клумбу у подъезда. Жильцы дома, которые годами самостоятельно высаживали растения и ухаживали за ними, уверяют, что сразу узнали свои цветы.

Смогут ли воспитательные беседы переломить ситуацию? Особенно в свете того, что родители, готовые покрывать детей до последнего, лишь подпитывают у девочек чувство безнаказанности.


 
 
Рената Белич
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