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Миграция: новая национальная идея России

Миграция  /  16 сентября 2026
Как дела в Калужской области?

Есть две вещи, связанные с репрессиями и избыточными действиями силовиков, которые не раздражают население России. Это задержания коррупционеров и суды над ними, а также противодействие нелегальной миграции. Даже Владимир Путин в публичных выступлениях начал отдельно отмечать рост числа выдворений нарушителей миграционного законодательства более чем вдвое.

И народу заходит.

Официальные данные за последние полтора года: из России выдворили около 100 тысяч иностранцев — в 2,6 раза больше, чем за предыдущий аналогичный период. Ещё примерно 200 тысячам запретили въезд в страну. Звучит солидно, но на фоне общего числа находящихся в России иностранцев цифры не выглядят огромными.

Сегодня в стране находятся до 6,5 млн иностранных граждан. Около половины из них — трудовые мигранты, остальные — члены их семей, туристы, студенты и другие категории приезжих. При этом за первое полугодие 2026 года иностранцы совершили в России 14,5 тысячи преступлений. Это на 40% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Все эти цифры прозвучали на встрече президента России Владимира Путина с первым заместителем главы МВД Андреем Кикотем. Дальше курс только на ужесточение: более частые рейды по выявлению нелегалов и проверки предприятий, активно использующих труд иностранных специалистов.

P. S. В отдельно взятой Калужской области количество мигрантов постепенно сокращается. Выдача разрешений на временное проживание снизилась примерно на пятую часть, видов на жительство — почти вдвое. Что думает о противодействии нелегальной миграции в Калужской области её глава Владислав Шапша?

Ранее в интервью ES!-каналу глава региона рассказал, что в Калужской области число работающих иностранцев сократилось до 28 тысяч. По его словам, нынешний показатель близок к оптимальному уровню — ранее власти оценивали потребность экономики примерно в 25 тысячах иностранных работников. При этом несколько лет назад в области находились от 50 до 60 тысяч трудовых мигрантов.

Фото: Кремль



 
 
Евгений Серкин
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