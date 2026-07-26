Миграция: новая национальная идея России

Есть две вещи, связанные с репрессиями и избыточными действиями силовиков, которые не раздражают население России. Это задержания коррупционеров и суды над ними, а также противодействие нелегальной миграции. Даже Владимир Путин в публичных выступлениях начал отдельно отмечать рост числа выдворений нарушителей миграционного законодательства более чем вдвое.
И народу заходит.
Официальные данные за последние полтора года: из России выдворили около 100 тысяч иностранцев — в 2,6 раза больше, чем за предыдущий аналогичный период. Ещё примерно 200 тысячам запретили въезд в страну. Звучит солидно, но на фоне общего числа находящихся в России иностранцев цифры не выглядят огромными.
Сегодня в стране находятся до 6,5 млн иностранных граждан. Около половины из них — трудовые мигранты, остальные — члены их семей, туристы, студенты и другие категории приезжих. При этом за первое полугодие 2026 года иностранцы совершили в России 14,5 тысячи преступлений. Это на 40% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Все эти цифры прозвучали на встрече президента России Владимира Путина с первым заместителем главы МВД Андреем Кикотем. Дальше курс только на ужесточение: более частые рейды по выявлению нелегалов и проверки предприятий, активно использующих труд иностранных специалистов.
P. S. В отдельно взятой Калужской области количество мигрантов постепенно сокращается. Выдача разрешений на временное проживание снизилась примерно на пятую часть, видов на жительство — почти вдвое. Что думает о противодействии нелегальной миграции в Калужской области её глава Владислав Шапша?
Ранее в интервью ES!-каналу глава региона рассказал, что в Калужской области число работающих иностранцев сократилось до 28 тысяч. По его словам, нынешний показатель близок к оптимальному уровню — ранее власти оценивали потребность экономики примерно в 25 тысячах иностранных работников. При этом несколько лет назад в области находились от 50 до 60 тысяч трудовых мигрантов.
Фото: Кремль