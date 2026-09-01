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Блоки на дороге парализовали движение в Обнинск

Дороги  /  16 сентября 2026
Жители Обнинска и Жуковского района столкнулись с беспрецедентным транспортным коллапсом.

Превращение трассы М-3 «Украина» в платную загнало водителей в настоящий социально-экономический тупик: машины наглухо встают в двухчасовых пробках, а цены на такси с Киевской трассы до Обнинска взлетели до небес.

КОЛЛАПС НА «АППЕНДИКСЕ»

Речь идет о дороге 29Н-170 — стратегически важной перемычке, которая позволяя быстро добраться из Белоусово к обнинскому вокзалу. На фоне масштабной реконструкции трассы М-3 «Украина» (участок 86–111 км) водителям обещали полноценный запуск этого узла.

Вместо этого строители выставили на дороге глухие заграждения из бетонных блоков. По имеющейся информации, блоки установлены на время укладки финальных слоев асфальта на 105-м километре М-3.

Однако то, что для дорожников — плановый этап работ, для тысяч людей превратилось в настоящее испытание. Водители сообщают, что время в пути от из Жуково через Белоусово до Обнинска во вторник составило до 2 часов.

ПЛАТНАЯ КИЕВКА ВЛЕТАЕТ «В КОПЕЕЧКУ»

Платной дороги еще нет, а езда на Киевской трассе уже обходится людям в копеечку. Любая локальная проблема — будь то ремонт, ДТП или те самые бетонные блоки строителей — мгновенно превращает бесплатный маршрут в многокилометровую недвижимую пробку. В воскресенье таксисты категорически отказывались ехать на Киевку за клиентами и требовали по 600-700 рублей за возвращение в город.

Водители массово отказываются от поездок в этом направлении: стоять часами в глухом заторе за базовый тариф никто не хочет. В результате алгоритмы агрегаторов включили максимальный коэффициент.

Интересно, станет ли легче жителям Обнинска после введения платной дороги? Или она окончательно погрузит наукоград в транспортный коллапс?

 
 
Рената Белич
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