Как довести судебных приставов до инфаркта, а себя — до уголовки: мастер-класс от Калужской УК

Если вы думали, что худшее, что может сделать управляющая компания -это забыть про разбитое окно в подъезде, то коммунальщики из Ферзиковского района Калужской области готовы поспорить.Они вывели игру в игнорирование закона на принципиально новый уровень. Руководство УК умудрилось собрать комбо из 10 уголовных дел. Как им это удалось? Записывайте рецепт «успеха».Зачем платить по счетам, если можно... просто не платить? Наша героическая УК накопила в местном отделении судебных приставов 62 исполнительных производства. Это вам не забытый штраф за парковку! Общая сумма долга превысила 4,5 миллиона рублей.Туда же заботливо включили исполнительский сбор — специальный бонус от государства за то, что компания очень долго «ждала подходящего момента» (и так и не дождалась).Суд прямым текстом сказал: «Пожалуйста, почините дома жителям округа». Но в УК, видимо, вспомнили классика, уверявшего, что разруха – она в голове, а не в сортирах. Из 10 уголовных дел целых 9 были возбуждены за отказ делать ремонт.Жильцы просили починить крышу? «Само высохнет». Покрасить стены? «В темноте все равно не видно». Десятое уголовное дело коммунальщики получили «за компанию» — не поделили деньги с местным топливно-энергетическим комплексом.Подозреваем, что попытка обобрать ресурсников и стала спусковым крючком в деле восстановления справедливости.Когда приставы поняли, что звонки и грозные письма работают так же эффективно, как заклинания против дождя, в ход пошла тяжелая артиллерия. Терпение лопнуло, и на свет появились 10 уголовных дел за злостное неисполнение решений суда.Теперь у руководства компании появились новые, гораздо более увлекательные перспективы. Вместо скучных планерок и споров о тарифах ЖКХ их ждет выбор: заплатить огромный штраф и(или) отправиться на реальное лишение свободы на срок до 2 лет.Интересно, если директору УК всё же придется примерить тюремную робу, там ему предложат заняться общественно полезным трудом? Например, ремонтом помещений.Мораль истории проста: платите вовремя, не объедайте ресурсников, чините крыши и научитесь управлять домами.