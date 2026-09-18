За хранение сбитого дрона жителю Жуковского района грозит от 6 до 8 лет лишения свободы

Управление ФСБ России по Калужской области и ОМВД России «Жуковский», расследуют инцидент, связанный с незаконным присвоением взрывного устройства.Мужчина самостоятельно нашел сбитый средствами ПВО украинский дрон, отделил боевую часть и спрятал её для «личных целей». Экспертиза подтвердила, что изъятый объект являлся действующей взрывчаткой высокой поражающей силы.Следственный отдел ОМВД России по Жуковскому району возбудил дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ, которая предусматривает строгое наказание в виде реального тюремного срока и крупного штрафа.Помимо уголовной ответственности, подобные действия несут колоссальные риски:Угроза самодетонации: Боевые части БПЛА могут быть оснащены взрывателями замедленного действия, магнитными датчиками или элементами неизвлекаемости. Любая попытка разбора или транспортировки грозит моментальным подрывом.Поражающие элементы: Большинство военных беспилотников начинены тысячами металлических шариков или роликов, способных нанести смертельные ранения в радиусе десятков метров.Органы безопасности настоятельно напоминают: при обнаружении обломков любых летательных аппаратов категорически запрещено приближаться к ним, трогать или пытаться перемещать. О находке необходимо сразу сообщить по телефону 112.При обнаружении обломков беспилотника (БПЛА) или подозрительных предметов категорически запрещено приближаться к ним, трогать, перемещать или пытаться разобрать. Главное правило безопасности — полностью исключить любое физическое воздействие на опасную находку.Немедленно отойдите от объекта минимум на 100–150 метров. Старайтесь прятаться за прочными укрытиями (каменные стены, здания), избегая прямых линий видимости.Если рядом есть люди, предупредите их об опасности и попросите отойти. Особенно следите за детьми и домашними животными.Запомните точное время, место обнаружения и характерные внешние признаки объекта или обломков, не приближаясь к ним.Наберите единый номер 112 или вызовите полицию/ФСБ.Оставайтесь на безопасном расстоянии, чтобы встретить сотрудников оперативных служб и указать им точное местонахождение опасного предмета.Радиосигнал телефона, смартфона или рации может спровоцировать детонацию взрывателя. Сделайте звонок в службу 112 только после того, как отойдете на безопасное расстояние.Направленный луч света или тепла может активировать оптические датчики БПЛА.Любое химическое или физическое воздействие может нарушить баланс нестабильного взрывного устройства.Не выкладывайте в соцсети кадры, по которым можно легко определить координаты места падения — этой информацией может воспользоваться противник.