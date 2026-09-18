Ошибка в ДНК? Почему питбайки стали диагнозом для подростков и их родителей?

Российские города и дачные кооперативы захлестнула новая напасть, которую впору вносить в международную классификацию болезней.Речь идет о «питбайк-психозе» — массовом явлении, когда несовершеннолетние на ревущих спортивных снарядах оккупируют тротуары, пешеходные зоны и оживленные трассы.Но если к поведению самих подростков, у которых в силу возраста гормоны опережают развитие серого вещества, вопросов меньше, то к их родителям возникают серьезные медицинские и правовые вопросы.Недавний дикий случай в Калуге, где подросток на питбайке в ответ на простое замечание привел отца с «подкреплением» избивать участника СВО, обнажил главную проблему: неадекватность детей — это лишь прямое следствие абсолютной безответственности их родителей. Или это просто ошибка в ДНК?Современный подросток на питбайке — это явная угроза для общества. Питбайк по закону является спортинвентарем. На нем нельзя выезжать на дороги общего пользования, у него нет фар, поворотников и зеркал, а у его водителя — водительских прав и понимания ПДД.Тем не менее, улицы городов заполонили малолетние «гонщики», которые гоняют по тротуарам, заставляя пешеходов с детьми прыгать в кусты, игнорируют сигналы светофоров и правила приоритета, устраивают ночные заезды под окнами жилых домов, лишая людей сна.Когда такому «королю дороги» делаешь замечание, в ответ в 90% случаев прилетает отборный мат. В их головах спортинвентарь превращается в мандат на вседозволенность. Но кто дает смелость малолетним недоумкам?Покупка питбайка несовершеннолетнему для езды по городу — это расписка родителя в собственной педагогической (а часто и ментальной) несостоятельности. Или у родителей много лишних детей.Сценарий всегда один: чадо слезно просит «мотик», мама с папой, чтобы ребенок отвязался или «был не хуже других», покупают опасную игрушку. На этом воспитание заканчивается. Родители закрывают глаза на то, что их 13-летний сын гоняет без шлема по встречной полосе. А когда случается неизбежное — ДТП или конфликт с прохожими — включается режим «это же ребенок!» или, что еще хуже, режим агрессивной защиты своего чада.Калужская история показала крайнюю степень этой деградации: вместо того чтобы всыпать сыну ремня за нарушение общественного порядка, отец берет друга и идет калечить человека, сделавшего замечание, а, возможно, и сохранившего жизнь неумному подростку.Проблема переросла масштаб мелких хулиганств. Общество требует жестких мер, и правоохранительная система начинает реагировать: За передачу руля подростку родителям уже грозит штраф в 30 000 рублей.Питбайки все чаще изымают на штрафстоянки, откуда забрать их — огромная бюрократическая и финансовая проблема.Следственный комитет и суды начали применять практику возбуждения уголовных дел против родителей по ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в опасные для жизни действия).Пока покупка питбайка не станет для кошелька и свободы родителей персональным адом, ситуация не изменится. Езда на спортинвентаре должна проходить исключительно на закрытых треках под присмотром инструкторов. А улицы городов должны быть очищены от малолетних нарушителей и их агрессивных защитников.