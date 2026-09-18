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Ошибка в ДНК? Почему питбайки стали диагнозом для подростков и их родителей?

Общество  /  16 сентября 2026
Российские города и дачные кооперативы захлестнула новая напасть, которую впору вносить в международную классификацию болезней.

Речь идет о «питбайк-психозе» — массовом явлении, когда несовершеннолетние на ревущих спортивных снарядах оккупируют тротуары, пешеходные зоны и оживленные трассы.

Но если к поведению самих подростков, у которых в силу возраста гормоны опережают развитие серого вещества, вопросов меньше, то к их родителям возникают серьезные медицинские и правовые вопросы.

Недавний дикий случай в Калуге, где подросток на питбайке в ответ на простое замечание привел отца с «подкреплением» избивать участника СВО, обнажил главную проблему: неадекватность детей — это лишь прямое следствие абсолютной безответственности их родителей. Или это просто ошибка в ДНК?

ПИТБАЙКЕРЫ: СЛАБОУМИЕ И ОТВАГА

Современный подросток на питбайке — это явная угроза для общества. Питбайк по закону является спортинвентарем. На нем нельзя выезжать на дороги общего пользования, у него нет фар, поворотников и зеркал, а у его водителя — водительских прав и понимания ПДД.

Тем не менее, улицы городов заполонили малолетние «гонщики», которые гоняют по тротуарам, заставляя пешеходов с детьми прыгать в кусты, игнорируют сигналы светофоров и правила приоритета, устраивают ночные заезды под окнами жилых домов, лишая людей сна.

Когда такому «королю дороги» делаешь замечание, в ответ в 90% случаев прилетает отборный мат. В их головах спортинвентарь превращается в мандат на вседозволенность. Но кто дает смелость малолетним недоумкам?

РОДИТЕЛИ: СПОНСОРЫ ЧУЖОЙ ОПАСНОСТИ

Покупка питбайка несовершеннолетнему для езды по городу — это расписка родителя в собственной педагогической (а часто и ментальной) несостоятельности. Или у родителей много лишних детей.

Сценарий всегда один: чадо слезно просит «мотик», мама с папой, чтобы ребенок отвязался или «был не хуже других», покупают опасную игрушку. На этом воспитание заканчивается. Родители закрывают глаза на то, что их 13-летний сын гоняет без шлема по встречной полосе. А когда случается неизбежное — ДТП или конфликт с прохожими — включается режим «это же ребенок!» или, что еще хуже, режим агрессивной защиты своего чада.

Калужская история показала крайнюю степень этой деградации: вместо того чтобы всыпать сыну ремня за нарушение общественного порядка, отец берет друга и идет калечить человека, сделавшего замечание, а, возможно, и сохранившего жизнь неумному подростку.

ПОРА МЕНЯТЬ ПРАВИЛА ИГРЫ

Проблема переросла масштаб мелких хулиганств. Общество требует жестких мер, и правоохранительная система начинает реагировать: За передачу руля подростку родителям уже грозит штраф в 30 000 рублей.

Питбайки все чаще изымают на штрафстоянки, откуда забрать их — огромная бюрократическая и финансовая проблема.

Следственный комитет и суды начали применять практику возбуждения уголовных дел против родителей по ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в опасные для жизни действия).

Пока покупка питбайка не станет для кошелька и свободы родителей персональным адом, ситуация не изменится. Езда на спортинвентаре должна проходить исключительно на закрытых треках под присмотром инструкторов. А улицы городов должны быть очищены от малолетних нарушителей и их агрессивных защитников.

 
 
Рената Белич
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