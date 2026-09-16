Гастролёры из Волгограда устроили «музыкальный шабаш» в Обнинске

Сюда со своей мощной звуковой аппаратурой и вместительным ящиком для денег приехала группа пожилых мужчин.
Представляясь коллективом «Родина-мать из Волгограда», они включают колонки на полную мощность и подспецифическое вокальное сопровождение собирают с прохожих деньги «на нужды бойцов СВО».
Однако, не получив реальных доказательств законности действий гостей наукограда, мы почувствовали черты организованного коммерческого бизнеса, замешанного на манипуляции и обмане.
ЧЕТВЕРО В ПОЛЕ, НЕ СЧИТАЯ КОЛОНОК
Схема работы «ансамбля» отработана до мелочей, и в Обнинске именно на этом месте это не первые гости из «Волгограда». Впрочем, предыдущие собиратели денег показывали документы принадлежности к какой-то организации. Впоследствии организация эта категорически отказалась и от наличия таких членов и таких акций. Но очередные гости об этом ничего не знали и на голубом глазу заявляли, что они из Волгограда и проводят благотворительную акцию.
Пока один исполнитель надрывается в микрофон, обеспечивая те самые «дикие звуки», от которых буквально одурели жильцы окрестных домов, трое других мужчин бдительно охраняют периметр. Их главная задача — присматривать за ящиком для сбора наличных и оперативно гасить неудобные ситуации.
ЗА КОГО ДЕРЖАТ ЖИТЕЛЕЙ ПЕРВОГО НАУКОГРАДА?
Подходим к компании с вопросом, есть ли документы на проведение акции.
В ответ пошли классические уловки «гастролеров»: Бумажка с членскими взносами. Куратор акции гордо демонстрирует некую книжку о членстве в какой-то общественной организации с мутной печатью. К благотворительности и сбору средств этот документ не имеет вообще никакого отношения. Это примерно то же самое, что собирать деньги на улице, показывая читательский билет библиотеки.
После недолгого торга из машины вытаскивается папка с документами, якобы «разрешающими выступать и собирать деньги по всей России». Серьезно? Похоже, наукоградцев держат за очень наивных и неграмотных граждан.
И документ этот — разрешение на создание музгруппы! Прекрасно. Законы РФ позволяют собраться в ансамбль и назваться хоть «Родиной-мать», хоть «Мы люди не местные». Но право на захват городского тротуара и установку звукоусилителей эта бумага не дает.
«Мы имеем право выступать по всей России!». Стандартная ложь. Ни одно ведомство в стране не выдает «золотой билет» на право шуметь и собирать наличные в любом городе без ведома местных властей.
В конечном итоге «музыканты» всё же признались: никакого разрешения от администрации Обнинска у них нет.
ВИДАЛИ МЫ ТАКИХ
Понимая, что закон нарушен, мужчины пытаются дискутировать о «допустимых децибелах», мол, мы их не замерили. Видали мы таких знатоков закона. Четкий ответ, подкрепленный законом о тишине в Калужской области, повергает артистов в легкое смятение. Но они предлагают вызвать полицию или администрацию.
Но дожидаться представителей власти никто не стал, музыканты собрали свои вещи и уехали.
Почему же их до сих пор никто не прогнал? – Ведь продавцы и покупатели у «Титаника», жильцы окрестных домов откровенно страдали от диких воплей и грохота. Дело в том, что мошенники цинично и грамотно используют две вещи: страх и святую тему СВО. Четверо крепких мужчин в камуфляже у ящика — это психологический барьер для обычной женщины-продавца или прохожего. А вывеска «СВО» и бренд «Волгоград» служат идеальным щитом. Расчет прост: люди побоятся делать замечания из-за громкой музыки, чтобы их не обвинили в отсутствии патриотизма.
Но наши журналисты еще в 2018 году гоняли таких артистов с улиц Обнинска. И отлично знаем, что настоящая помощь бойцам на передовой выглядит иначе. Она идет через официальные фонды, прозрачные спецсчета и открытые отчеты, а не в карманы гастролирующих мужчин в черные ящики без чеков.
Обнинск — город интеллигентный, и терпеть акустическое насилие и сомнительные финансовые махинации под окнами жители не обязаны. Если у группы нет официального согласования от администрации города на проведение массового мероприятия и сбор средств, их деятельность незаконна.
Терпеть этот шабаш и ждать, пока кто-то другой решит проблему, бессмысленно. Жителям и предпринимателям района «Титаника» пора вспомнить, что закон на их стороне. И вместо того, чтобы слушать оправдания про «децибелы», нужно просто вызывать наряд полиции по номеру 102 или 112. Пусть профессиональные гастролеры показывают свои членские книжки правоохранительным органам.