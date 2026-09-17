Движение в «бермудском треугольнике» под Белоусово открыли. Сегодня, 17 сентября, в 08:00 утра по поручению Владислава Шапши на место затора на пересечении Варшавского и Киевского шоссе выехали замгубернатора Ольга Иванова и министр транспорта Александр Шпиренко.
Также сюда приехало руководство госкомпании «Автодор» и представители ГИБДД. Все вместе они искали решение ситуации, которая касается тысяч автомобилистов. Ольга Иванова рассказала ES!-каналу, что движение постепенно нормализовывается.
Министр транспорта Александр Шпиренко пояснил, что на пересечении Варшавского и Киевского шоссе было решено изменить схему движения, а также ликвидировать один из светофоров. Кроме всего открыто движение в сторону Калуги на участке, который был наполовину перекрыт.
Это сразу же дало отличный эффект. Власти, дорожники и ГИБДД продолжат мониторинг обстановки.