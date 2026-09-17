Мэр Обнинска перевернул представление об уместных подарках спортсменам

Главными героями этой невероятно позитивной истории стали новый глава администрации города Стефан ПЕРЕВАЛОВ и 21-летняя звезда плавания, мастер спорта и обладательница трех бронзовых медалей недавнего Чемпионата Европы в Париже Алина ГАЙФУТДИНОВА.
УГЛЕВОДЫ, МУЗЫКА И ЧИСТЫЕ ТРУБЫ!
17 сентября мэр пригласил спортсменку на чашечку чая, чтобы лично поздравить с триумфом. Но вместо банального букета роз Алина ушла со встречи с увесистым фирменным пакетом. Внутри оказался не просто сувенирный набор, а настоящий стратегический запас для самостоятельной жизни.
Градоначальник подошел к вопросу с максимальной практичностью, поддержав локальные бренды — в пакет бережно упаковали продукцию обнинского производства. И это, в принципе, логично. С детства нас учили, что самый лучший подарок – сделанный своими руками. А некоторые подаренные вещи обнинцы сделали в своем городе своими руками.
Однако, когда чемпионка устроила в своих соцсетях распаковку «мэрского» подарка, интернет буквально взорвался, хотя сама Алина комментировала содержимое с юмором и искренней радостью.
Умная колонка «Яндекс Станция» и обнинский пряник: отличный сет для отдыха и восполнения углеводов после тяжелых заплывов.
Мочалка: «Ещё тут лежит мочалка! Ну а что, пловчихе — самое то!» — посмеялась Алина.
Гора бытовой химии: «Тут просто всё! «Антижир», средство для сантехники, гель для стирки белого, гель для стирки цветного, средство для мытья посуды, капсулы для стирки, средство для устранения засоров... Слушайте, ну это же гениально! Мне кажется, обнинское производство меня теперь очень любит».
Понятно, что российские императоры дарили балеринам золото и бриллианты, но глава обнинской администрации не в том положении, чтобы так развлекаться. А что дарить во времена полного изобилия – вопрос не праздный не только для мэра. но и для многих россиян. Поэтому не удивительно, что в соцсетях развернулась интересная дискуссия по этому поводу.
ЧТО ПОДАРИТЬ ТЕБЕ – НЕ ЗНАЮ!
«Дарить бытовую химию и мочалку – это неуважение к спортсменке,» — заявляли диванные критики. Почему-то они так не возмущались. когда пару лет назад ветеранам подарили водку к 9 мая. Вообще мало кого взволновала та давняя история. А тут заголосили как пострадавшие!
Возможно, если бы подарки поменяли местами, и все то богатство, которое получила Алина, выдали ветеранам, они бы были очень счастливы. Но там обнинские производители не подсуетились.
А вопрос с подарками остается открытым. Всякие ювелирные фигурки символов города пылятся на полках, а потом в лучшем случае продаются за копейки в антикварных лавках. Медики, заваленные конфетами и алкоголем от благодарных пациентов, тоже предпочли бы что-то более актуальное. Не говоря уж про учителей, многие из них тоже не отказались бы от бытовой химии и умной колонки вместо цветов.
Так что новый тренд от Стефана Перевалова имеет шанс стать новым веянием. Кстати, во многих странах вообще не особо заботятся о подарке, главное, чтобы упаковка была красивой. а по поводу упаковки к обнинскому сити-менеджеру претензий вроде нет.
ГЛАВНОЕ – ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ И ВИДЕО В БЛОГЕ
Но главная цель подарков – эмоции и хорошее настроение одариваемого. Сама Алина тепло поблагодарила город: «На самом деле, без стеба, это очень круто! Я получила то, за чем реально сейчас пошла бы в магазин. Это супер-полезные вещи в быту. И бренд обнинский, наш. Спасибо большое, Обнинск, я тебя обожаю!»
Чуть позже Алина даже пожурила блогеров, которые пытались раздуть скандал на ровном месте. Спортсменка напомнила, что городские власти всегда мощно поддерживают атлетов, а реальная забота и нужные в хозяйстве вещи куда важнее пафосных речей. Да и видео распаковки залетело так, как не всякая реклама сработает. Перевалов сработал как хитрый пиарщик калужской спортсменки.
НАША ЧЕМПИОНКА
Для Обнинска Алина Гайфутдинова — настоящая гордость. Тренируясь в знаменитой местной спортшколе олимпийского резерва «Олимп» (главной кузнице плавательных кадров региона), она специализируется на взрывных спринтерских дистанциях вольным стилем и на спине.
Парижский Чемпионат Европы стал для нее настоящим прорывом, где она трижды поднималась на пьедестал почета. Болельщики любят Алину не только за стальной спортивный характер, но и за потрясающую открытость, которой она вновь покорила всех в этой истории.
Обнинск официально объявляется столицей самого практичного и душевного гостеприимства. Ждем, когда на следующих награждениях спортсменам начнут дарить роботы-пылесосы, посудомойки и качественные швабры.