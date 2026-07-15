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Под Калугой строят мега-тюрьму будущего, а в Обнинске — её «младшего брата»

Строительство  /  18 сентября 2026
В регионе полным ходом идут две самые громкие околотюремные стройки:

— Калужская «супертюрьма» (ФСИН) — Мега-комплекс будет построен на севере Калуги, сразу за Северным обходом, напротив деревни Жерело

— и ИВС в Обнинске (МВД) — новый изолятор временного содержания возводят на окраине города в районе плотины на реке Протве, в непосредственной близости от автобусной остановки «АБЗ».

СУПЕРТЮРЬМА-2035

В областном центре решили замахнуться на проект космического масштаба. ФСИН планирует построить калужскую «супертюрьму» только к 2035 году.

Вместо начальных 29 миллиардов проект теперь оценивают в 36,13 млрд рублей (на эти деньги можно было бы построить парочку космодромов, но построят образцово-показательный хаб для заключенных).

Раньше бодро обещали управиться к 2030 году, но теперь основной этап перенесли на 2032–2035 годы.

В чём фишка? Это будет гигантский комплекс в районе деревни Жерело, который объединит в себе вообще всё: СИЗО, колонии разных режимов, суды, адвокатские конторы и даже собственные медцентры. Из городов Калужской области уберут старые мрачные изоляторы, а всех подследственных и осужденных соберут в одном высокотехнологичном месте. Калуга станет второй в очереди на такое чудо — первый аналогичный проект запустят в Татарстане.

В свое время бывший Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий ЗЕЛЬНИКОВ высказался по поводу строительства «супертюрьмы» в Жерело весьма оптимистично. Из-за этого он попал под волну критики со стороны взволнованных местных жителей. Когда жители деревни Жерело (включая многодетные семьи) пришли к нему на личный прием с жалобами на то, что им тревожно жить рядом с колонией на 3000 мест, омбудсмен их не поддержал и заверил, что все опасения напрасны.

ОБНИНСКИЙ «МЛАДШИЙ БРАТ» НА ПЛОТИНЕ

Пока Калуга ждет 2035 года, в Обнинске в районе плотины (около остановки АБЗ) развернулась стройка, которую местные паблики тут же окрестили «новым СИЗО». Но тут строят не СИЗО, а ИВС (Изолятор временного содержания) на 100 мест. Заказчик — не ФСИН, а УМВД. Сюда будут привозить задержанных «по горячим следам» максимум на 10–15 суток.

Жители Обнинска, понятно, не в восторге от такого сюрприза. Во-первых, ИВС строят прямо у рекреационной зоны реки Протвы (хотя уже не известно, что еще может навредить этой многострадальной протве). Во-вторых, изолятор будет межмуниципальным — то есть возить сюда будут нарушителей со всех окрестных районов. Жители переживают за криминогенную обстановку и глухой забор, выросший на площадке, оптимизма не добавляет.

И ГЛАВНЫЙ МИФ: «ДА ОНИ ВСЁ ЗАБРОСИЛИ!»

Среди обнинцев активно циркулирует слух, что стройку на плотине то ли заморозили, то ли тихо отменили из-за народных протестов. Спешим разочаровать любителей теории заговоров: нет, стройка не заброшена.

Просто это закрытый режимный объект МВД. Полицейские не обязаны вести лайв-трансляции в VK и выкладывать эстетичные рилсы со строителями. Активная фаза с техникой сменилась скрытыми работами — прокладкой спецкоммуникаций, сигнализации и систем безопасности. Официально проект никто не закрывал, так что к 2027 году Обнинск может получить свой новенький изолятор.

Впрочем, ИВС в Обнинске строится как межмуниципальный хаб для обслуживания сразу четырех отделов полиции: Обнинска, Боровского, Малоярославецкого и Жуковского районов. Из-за высокой нагрузки и строгого регламента запуска режимных объектов ведомства, от завершения кирпичной кладки до полноценного открытия дверей для первых задержанных обычно проходит несколько месяцев бумажных и технических согласований.

 
 
Рената Белич
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