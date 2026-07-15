Под Калугой строят мега-тюрьму будущего, а в Обнинске — её «младшего брата»

— Калужская «супертюрьма» (ФСИН) — Мега-комплекс будет построен на севере Калуги, сразу за Северным обходом, напротив деревни Жерело
— и ИВС в Обнинске (МВД) — новый изолятор временного содержания возводят на окраине города в районе плотины на реке Протве, в непосредственной близости от автобусной остановки «АБЗ».
СУПЕРТЮРЬМА-2035
В областном центре решили замахнуться на проект космического масштаба. ФСИН планирует построить калужскую «супертюрьму» только к 2035 году.
Вместо начальных 29 миллиардов проект теперь оценивают в 36,13 млрд рублей (на эти деньги можно было бы построить парочку космодромов, но построят образцово-показательный хаб для заключенных).
Раньше бодро обещали управиться к 2030 году, но теперь основной этап перенесли на 2032–2035 годы.
В чём фишка? Это будет гигантский комплекс в районе деревни Жерело, который объединит в себе вообще всё: СИЗО, колонии разных режимов, суды, адвокатские конторы и даже собственные медцентры. Из городов Калужской области уберут старые мрачные изоляторы, а всех подследственных и осужденных соберут в одном высокотехнологичном месте. Калуга станет второй в очереди на такое чудо — первый аналогичный проект запустят в Татарстане.
В свое время бывший Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий ЗЕЛЬНИКОВ высказался по поводу строительства «супертюрьмы» в Жерело весьма оптимистично. Из-за этого он попал под волну критики со стороны взволнованных местных жителей. Когда жители деревни Жерело (включая многодетные семьи) пришли к нему на личный прием с жалобами на то, что им тревожно жить рядом с колонией на 3000 мест, омбудсмен их не поддержал и заверил, что все опасения напрасны.
Пока Калуга ждет 2035 года, в Обнинске в районе плотины (около остановки АБЗ) развернулась стройка, которую местные паблики тут же окрестили «новым СИЗО». Но тут строят не СИЗО, а ИВС (Изолятор временного содержания) на 100 мест. Заказчик — не ФСИН, а УМВД. Сюда будут привозить задержанных «по горячим следам» максимум на 10–15 суток.
Жители Обнинска, понятно, не в восторге от такого сюрприза. Во-первых, ИВС строят прямо у рекреационной зоны реки Протвы (хотя уже не известно, что еще может навредить этой многострадальной протве). Во-вторых, изолятор будет межмуниципальным — то есть возить сюда будут нарушителей со всех окрестных районов. Жители переживают за криминогенную обстановку и глухой забор, выросший на площадке, оптимизма не добавляет.
И ГЛАВНЫЙ МИФ: «ДА ОНИ ВСЁ ЗАБРОСИЛИ!»
Среди обнинцев активно циркулирует слух, что стройку на плотине то ли заморозили, то ли тихо отменили из-за народных протестов. Спешим разочаровать любителей теории заговоров: нет, стройка не заброшена.
Просто это закрытый режимный объект МВД. Полицейские не обязаны вести лайв-трансляции в VK и выкладывать эстетичные рилсы со строителями. Активная фаза с техникой сменилась скрытыми работами — прокладкой спецкоммуникаций, сигнализации и систем безопасности. Официально проект никто не закрывал, так что к 2027 году Обнинск может получить свой новенький изолятор.
Впрочем, ИВС в Обнинске строится как межмуниципальный хаб для обслуживания сразу четырех отделов полиции: Обнинска, Боровского, Малоярославецкого и Жуковского районов. Из-за высокой нагрузки и строгого регламента запуска режимных объектов ведомства, от завершения кирпичной кладки до полноценного открытия дверей для первых задержанных обычно проходит несколько месяцев бумажных и технических согласований.