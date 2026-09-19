Невидимый труд калужских ветеринарных врачей сдерживает природный очаг бешенства

По состоянию на сентябрь 2026 года в Калужской области официально не зарегистрировано ни одного случая бешенства среди животных.
Для региона, который исторически считается зоной стойкого природного очага этой смертельной инфекции, такая статистика — серьезное достижение.
За сухими сводками «ноль случаев» стоит колоссальная, ежедневная и часто остающаяся незаметной для обывателя работа Государственной ветеринарной службы Калужской области.
Стоит вирусу дать малейшую поблажку, как он мгновенно возвращается. Яркое тому подтверждение — тревожные новости из соседнего Подмосковья, где в середине сентября 2026 года в Можайском городском округе, прямо на границе с Калужским регионом, был введен жесткий карантин из-за выявленной бешеной енотовидной собаки.
Как калужским ветеринарам удается удерживать оборону на рубежах области?
СТАТУС РЕГИОНА: СТОЙКИЙ ПРИРОДНЫЙ ОЧАГ С 1974 ГОДА
Чтобы понять ценность сегодняшнего «нулевого» показателя, важно осознавать специфику Калужской области. С точки зрения эпидемиологии, регион официально признан зоной стойкого (энзоотичного) природного очага бешенства. Неблагополучный статус по этому заболеванию территория области в той или иной степени сохраняет на протяжении многих десятилетий — еще с 1974 года.
Вирус здесь не заносится извне случайно, он постоянно циркулирует в дикой природе.
Плотные лесные массивы, обилие рек и географическое положение Калужской области создают идеальную экосистему для поддержания инфекции в фауне. Для региона характерна волнообразная цикличность: периоды видимого затишья исторически сменяются вспышками заболеваемости, когда вирус мигрирует между Калужской, Смоленской, Брянской, Тульской, Орловской и Московской областями.
Именно поэтому текущее отсутствие зарегистрированных случаев — это не исчезновение вируса, а результат жесткого барьерного контроля ветслужбы.
Общая ситуация по России: По данным ФГБУ «ВНИИЗЖ», в августе 2026 года в стране зафиксировано 88 случаев бешенства у животных, что на 14% больше показателей предыдущего месяца, что сохраняет общие риски для приграничных районов.
СТРАТЕГИЯ №1: СПЕЦОПЕРАЦИЯ В ЛЕСАХ (ОРАЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ФАУНЫ)
Поскольку главным резервуаром вируса в калужских лесах остаются красные лисицы и енотовидные собаки, бороться с инфекцией только в городах бессмысленно. Главная задача ветслужбы — создать иммунную прослойку среди диких хищников.
Для этого специалисты госветслужбы региона совместно с местными охотоведами ежегодно проводят масштабную «спецоперацию» —-раскладку оральной вакцины. В весенний и осенний периоды по лесам, оврагам и опушкам распределяются тысячи брикетов-приманок.
Приманка изготавливается из мясокостной муки и имеет привлекательный для хищников запах. Внутри нее спрятана капсула с жидкой вакциной. Когда лиса или енот раскусывают брикет, препарат попадает на слизистую оболочку пасти, запуская выработку иммунитета к бешенству.
Именно этот невидимый барьер на путях миграции диких животных защищает калужские деревни от визитов зараженных лесных гостей.
СТРАТЕГИЯ №2: ТОТАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ФИЛЬТР (ПРИВИВКИ ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ)
Дикие животные — это корень проблемы, но главным мостом инфекции к человеку остаются домашние питомцы (в первую очередь непривитые собаки на самовыгуле и деревенские кошки).
Калужская городская и районные ветеринарные станции выстроили систему защиты, доступную каждому жителю. Вакцинация против бешенства отечественными препаратами проводится абсолютно бесплатно на всех государственных ветстанциях области.
Более того, понимая, что не каждый пожилой житель отдаленной деревни или дачник в СНТ сможет везти питомца в райцентр, ветслужба регулярно организует выездные бригады. В весенне-летний сезон мобильные ветеринарные посты курсируют по сельским поселениям и пригородным кооперативам, прививая животных буквально «у калитки».
СТРАТЕГИЯ №3: ОПЕРАТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ И ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ
Отсутствие зарегистрированных случаев — это еще и следствие бдительного лабораторного контроля. Калужские ветеринары работают в режиме постоянной готовности: любой случай нетипичного поведения животного или обнаружения павшего зверя в лесу немедленно расследуется специалистами. Проводятся обязательные лабораторные исследования на базе подведомственных учреждений.
В случае, если угроза все же прорывается (как это бывало в прошлые годы, например, в Мосальском или Жиздринском районах), алгоритм ветслужбы отточен до автоматизма: мгновенный карантин, ликвидация очага, подворный обход и экстренная вакцинация всех восприимчивых животных в радиусе угрожаемой зоны. Благодаря такой скорости реакций локальные инциденты не перерастают в эпидемию.
НЕ РАССЛАБЛЯЙТЕСЬ!
Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области неустанно напоминает: благополучный сентябрь 2026 года в условиях природного очага не должен стать поводом для халатности. Вирус циркулирует у самых границ региона.
Единственный способ сохранить этот хрупкий «нулевой» статус и защитить свои семьи — ежегодно приводить кошек и собак на вакцинацию. Помните, что бешенство неизлечимо на 100%, и работа ветеринарного врача в данном случае — это в прямом смысле защита человеческих жизней.
МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
Прививайте домашних собак и кошек от бешенства ежегодно. Бесплатную вакцинацию можно пройти в государственных ветстанциях.
Избегайте контакта с дикими животными (лисами, енотами, ежами), заходящими в населенные пункты.
При укусе или ослюнении животным немедленно обращайтесь в травмпункт для экстренной вакцинации.
Невидимый труд калужских ветеринарных врачей сдерживает природный очаг бешенства
Экология / 18 сентября 2026
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Рената Белич
Редактор портала www.Obninsk.name Все статьи автора
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