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Малоизвестный факт: в калужских лесах водились мангусты

Общество  /  20 сентября 2026
И имя у него примечательное.

Вернее, водился один и не очень долго. Но зато у него была интересная история и имя — Сволочь. Разнообразие калужской фауны обеспечил замечательный русский писатель Антон Чехов. А вышло это так.

Антон Павлович в свое время много ездил по Азии: был в Гонконге, Сингапуре, на Цейлоне. Оттуда в 1890 году он привез необычного питомца — мангуста. Зверек был экзотичным, забавным, невероятно подвижным и доставлял окружающим немало хлопот: грыз все подряд. Еще на корабле матросы за склонность к пакостям и вредительству прозвали его Сволочью.

Уезжая работать на дачу под Алексиным, Чехов забрал Сволочь с собой.

На новом месте мангуст немедленно стал любимцем всех домочадцев, соседей и друзей, особенно художника-пейзажиста Исаака Левитана, большого приятеля Антона Павловича. Увы, через какое-то время беспокойное создание, оправдывая свое имя, всех взяло и расстроило, сделав лапы в леса.

Особенно переживал Левитан. Он писал Чехову: «Просто похабно везти из Цейлона зверя для того, чтобы он пропал в Калужской губернии!!!»

Но у истории хороший финал. Через 18 дней Сволочь обнаружил охотник с собаками в каменном карьере возле Оки. Зверёк спасался от псов в расщелине. Причем за время своих приключений он заметно потолстел.

«Несмотря на ужасные для него климатические условия, он стал жирным — таково действие свободы. Да, сударь, свобода великая штука», — написал потом Чехов.

 
 
Евгений Серкин
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