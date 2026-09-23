Малоизвестный факт: в калужских лесах водились мангусты

И имя у него примечательное.Вернее, водился один и не очень долго. Но зато у него была интересная история и имя — Сволочь. Разнообразие калужской фауны обеспечил замечательный русский писатель Антон Чехов. А вышло это так.Антон Павлович в свое время много ездил по Азии: был в Гонконге, Сингапуре, на Цейлоне. Оттуда в 1890 году он привез необычного питомца — мангуста. Зверек был экзотичным, забавным, невероятно подвижным и доставлял окружающим немало хлопот: грыз все подряд. Еще на корабле матросы за склонность к пакостям и вредительству прозвали его Сволочью.Уезжая работать на дачу под Алексиным, Чехов забрал Сволочь с собой.На новом месте мангуст немедленно стал любимцем всех домочадцев, соседей и друзей, особенно художника-пейзажиста Исаака Левитана, большого приятеля Антона Павловича. Увы, через какое-то время беспокойное создание, оправдывая свое имя, всех взяло и расстроило, сделав лапы в леса.Особенно переживал Левитан. Он писал Чехову: «Просто похабно везти из Цейлона зверя для того, чтобы он пропал в Калужской губернии!!!»Но у истории хороший финал. Через 18 дней Сволочь обнаружил охотник с собаками в каменном карьере возле Оки. Зверёк спасался от псов в расщелине. Причем за время своих приключений он заметно потолстел.«Несмотря на ужасные для него климатические условия, он стал жирным — таково действие свободы. Да, сударь, свобода великая штука», — написал потом Чехов.