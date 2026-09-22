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А вы ловите кринж с того, как наши политики рофлят во время интервью и дебатов?

Общество  /  20 сентября 2026
Ну и как вам такой лексический муд?

Там такой вайб стоит, что только успеваешь лулзы ловить! Иной, забывшись, начинает считать себя имбой и агрит население! Лол!

Ничего не поняли? Странно. А как вы с детьми общаетесь?

А-а, все поняли интуитивно, но почувствовали раздражение?

Ну, это понятно. «Кринж» (стыд), «рофл» (насмешка), «инфа» (информация, данные), «лол» (звук одобрения) и «имба» (что-то неприлично крутое, почти непобиваемое, как козырный туз в игре) – слова, которые больше всего раздражают россиян. Соответствующее исследование провели торговая книжная сеть «Литрес» и компания Magram MR. Практически каждый третий россиянин, слыша упомянутые выше слова, испытывает неприятные ощущения.

Немного меньше раздражают, но все равно бесят более привычные слова: «вайб», «ок», «краш» и «изи». 17% опрошенных также заявили, что им не нравится использование ряда англицизмов, казалось бы, уже хорошо прижившихся в русском языке и практически ставших его частью: «кейс», «триггерить», «хайп», «фейк».

Что интересно, есть и родные слова из Великого и Могучего, применение которых может заставить иных собеседников поморщиться. Как правило, это слова, применяемые в уменьшительно-ласкательных формах: «вкусняшка», «кушать», «денежки» и т.д.

А вот канцелярит бесить почти перестал. Результаты исследования показывают, что канцеляризмы раздражают только 2% опрошенных. Ну и как вам такой лексический муд? Норм или все же лейм какой-то?

 
 
Евгений Серкин
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