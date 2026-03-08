«Очаровательная юная женщина».Владислав Шапша сдержал обещание и приехал лично поздравить ветерана ФЭИ со 100-летним юбилеем. Уникальный праздник отмечает жительница Обнинска, труженица тыла и ветеран Физико-энергетического института Екатерина Овчинникова. Работая сегодня в наукограде, губернатор заехал поздравить юбиляршу лично. Напомним, что глава региона навещал Екатерину Гавриловну 10 и 5 лет назад и каждый раз давал твердое слово приехать на столетний юбилей. Обещание выполнено!Именинница встретила гостей с невероятным теплом, признавшись губернатору: «Я вас искренне люблю и уважаю!». В ответ Владислав Шапша тепло обнял юбиляршу и назвал её «прекрасной, очаровательной и по-прежнему юной женщиной».