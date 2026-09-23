Меняется схема въезда в Обнинск и движение трех автобусов

Реконструкция М-3.В связи с реконструкцией трассы М-3 с сегодняшнего дня, 21 сентября, изменится схема въезда в Обнинск со стороны Белоусова. Закрыт сквозной проезд между Московской улицей и дорогой 29Н-170. Для проезда в сторону наукограда открыли разворот на 105 км трассы — вблизи ул. Толстого. Там же действует разворот в сторону Москвы.При выезде на трассу М-3 останутся только повороты направо. Выехать на Варшавское шоссе можно будет через круговую развязку на 107-м километре. Водителям следует ориентироваться на знаки.Что касается общественного транспорта, то автобусы маршрутов №6 и №8 не смогут поворачивать с Московской улицы в сторону Северного въезда. Они будут следовать в сторону поста МЧС, разворачиваться на участке кольцевого движения, а затем возвращаться на привычный маршрут.Маршрут №11 на обратном пути вместо разворота на перекрёстке в районе Московской улицы будет следовать до пересечения трассы М-3 с улицей Толстого, а затем возвращаться и продолжать движение к автостанции.Водителей и пассажиров предупреждают, что в связи с объездами время в пути увеличивается. Поездки следует планировать заранее. Сроки новой схемы движения пока не озвучиваются.