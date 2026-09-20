Obninsk.Name
Главная  /  Новости  /  Архив новостей

Обнинские вандалы бьют рекорды по глупости

Общество  /  21 сентября 2026
В субботу утром у «Триумф Плазы» одинокий молодой человек в ярком желтом жилете, вооружившись валиком и ярко желтой краской, облагораживал опоры знаменитых шаров.

Красил с душой, краски не жалел. Возможно, именно поэтому из 3 опор покаршены в желтый цвет оказались только две.

Выбор цвета, конечно, вызывает вопросы, однако граждане, наблюдающие за процессам, благодушно кивали и думали: «Ну наконец-то! Постоим в чистоте хотя бы до Нового года».

Оптимисты. Наивные романтики. Облагороженный пейзаж не продержался и сутки.

КОМУ НЕЙМЕТСЯ?

Меньше суток продержалась краска. Уже к утру воскресенья обновленные опоры украсились загадочными письменами. Судя по размашистому почерку и орфографическим судорогам, авторами шедевров стали местные юные недоумки, у которых половое созревание уже началось, а головной мозг к этому процессу подключиться забыл.

Знаете, есть такая категория художников — «малолетние дебилы обыкновенные». Главная их трагедия в том, что внутри бушует дух бунтарства и хочется заявить миру: «Я здесь! Я уникален!», а таланта хватает только на то, чтобы испортить свежевыкрашенную стену. Это ведь так смело — подойти под покровом ночи к беззащитному бетону и оставить там закорючку, напоминающую кардиограмму испуганной жабы.

УГАДАЙ ДИАГНОЗ

Казалось бы, XXI век на дворе. В Обнинске вовсю развивают науку, строят квантовые центры, но некоторые особи упорными шагами эволюционируют обратно в пещерных людей. Только вместо наскальных рисунков мамонтов они оставляют нечитаемые закорючки, которые понятны разве что их лечащему психиатру.

Что это? Тайный шифр? Крик о помощи? Или просто непреодолимое желание доказать всему городу, что у автора две левые руки и полное отсутствие серого вещества?

Самое смешное, что эти «ночные ниндзя» искренне считают себя крутыми бунтарями. Но спешим их разочаровать: разрисовать чистую опору у ТЦ — это не бунт против системы. Это диагноз. Вся их «крутизна» моментально улетучивается, когда их за шиворот притаскивают в отдел полиции.

Или авторы этих «шедевров», видимо, считают себя неуловимыми мстителями.

«ХУДОЖНИКА» В СТУДИЮ!

Сработает ли в этот раз хваленая система «Безопасный город» и дотянутся ли всевидящие цифровые очи до нашего угла — вопрос, конечно, интересный. Хочется верить, что камеры не просто так висят на столбах и протираются от пыли, и в объектив всё же попал прыщ на лбу очередного ночного Рафаэля.

Хочется верить, что родителям юных недоумков предстоит увлекательнейший квест: оплата штрафа за мелкое хулиганство и незабываемый семейный тимбилдинг под открытым небом. Мама держит ведро, папа выдает ценные указания, а юный бунтарь старательно, слезами смывает свое высокохудожественное наследие с опор.

Говорят, искусство требует жертв. В нашем случае жертвой стала краска и выходной день одного старательного парня. Но ничего, Обнинск — город терпеливый. Опоры покрасят снова. А вот авторам каракулей хочется пожелать развивать мелкую моторику в других местах. Например, в школьных тетрадях. Там за плохой почерк хотя бы полицию не вызывают.

 
 
Рената Белич
Все статьи автора
Написать автору
 Система Orphus
Ошибка? Выделите её и нажмите [Ctrl]+[Enter]
685 просмотров
 Поделиться:  

Последние новости из рубрики «Общество»:


20 сентября 2026

А вы ловите кринж с того, как наши политики рофлят во время интервью и дебатов?
Ну и как вам такой лексический муд? Там такой вайб стоит, что только успеваешь лулзы ловить! Иной, забывшись,...
20 сентября 2026

В Обнинске влюблённые уже бронируют красивые даты на 2027 год
Свадебный бум в наукограде ожидается 07.07.2027, 17.07.2027 и 27.07.2027. В эти дни будущие молодожёны...
20 сентября 2026

Про сегодняшний день: нашёл фото десятилетней давности
Новые аллеи. Копался в архиве и нашёл фото десятилетней давности. На нём мой младший сын Марк вместе...
19 сентября 2026

Обнинские волонтёры объявили сбор подарков и писем для раненых бойцов
Волонтеры «СВОих не бросаем» готовят очередную поездку в госпиталь, чтобы навестить раненых бойцов и...
18 сентября 2026

Мэр Обнинска перевернул представление об уместных подарках спортсменам
Что лучше подарить: скучные грамоты в рамочках и пыльные хрустальные кубки или оригинальный набор нужных...
17 сентября 2026

В Обнинске снова отпраздновали золотую свадьбу
В Салоне бракосочетания наукограда тепло поздравили супругов Пушкиных – Сергея Михайловича и Наталью...

Читать все новости

Главные новости

Благоустройство / 2026-09-22

Обнинские дворы освобождают от аварийных деревьев
ЖКХ / 2026-09-21

В Обнинске капремонт опять пошёл не по плану
Мероприятия / 2026-09-21

Обнинск готовится превратится в православные... 
Благоустройство / 2026-09-21

Первые партии цветов для акции «Посади розу!» уже на...

Свежие новости

/ 2026-09-21

Калужская сбытовая компания напоминает: при завершении дачного сезона передайте показания прибора учета и оплатите потребленную электроэнергию
Происшествия / 2026-09-21

В Обнинске с муниципального служащего взыщут неосновательно полученные деньги
Транспорт / 2026-09-21

Меняется схема въезда в Обнинск и движение трех автобусов
Спорт / 2026-09-21

Обнинские пляжники стали серебряными призёрами Чемпионата России
Выборы / 2026-09-21

От 32% до 85%: как голосовала Калужская область
Выборы / 2026-09-21

ЕР набирает 46,9% после обработки 82,86% протоколов в Калужской области

Самое оценённое

Общество / 2026-09-03

У главы Обнинска Стефана Перевалова родился сын
Дороги / 2026-09-16

Блоки на дороге парализовали движение в Обнинск
Дороги / 2026-09-01

Обещанный запуск аппендикса Обнинск-Белоусово откладывается
Дети / 2026-09-05

Десятилетний маленький нянь взвалил на себя родительские обязанности за троих...

КомментируемоеСамое обсуждаемое

О компании Все новости Предложить тему Услуги Контакты Старый дизайн