Обнинские вандалы бьют рекорды по глупости

В субботу утром у «Триумф Плазы» одинокий молодой человек в ярком желтом жилете, вооружившись валиком и ярко желтой краской, облагораживал опоры знаменитых шаров.Красил с душой, краски не жалел. Возможно, именно поэтому из 3 опор покаршены в желтый цвет оказались только две.Выбор цвета, конечно, вызывает вопросы, однако граждане, наблюдающие за процессам, благодушно кивали и думали: «Ну наконец-то! Постоим в чистоте хотя бы до Нового года».Оптимисты. Наивные романтики. Облагороженный пейзаж не продержался и сутки.Меньше суток продержалась краска. Уже к утру воскресенья обновленные опоры украсились загадочными письменами. Судя по размашистому почерку и орфографическим судорогам, авторами шедевров стали местные юные недоумки, у которых половое созревание уже началось, а головной мозг к этому процессу подключиться забыл.Знаете, есть такая категория художников — «малолетние дебилы обыкновенные». Главная их трагедия в том, что внутри бушует дух бунтарства и хочется заявить миру: «Я здесь! Я уникален!», а таланта хватает только на то, чтобы испортить свежевыкрашенную стену. Это ведь так смело — подойти под покровом ночи к беззащитному бетону и оставить там закорючку, напоминающую кардиограмму испуганной жабы.Казалось бы, XXI век на дворе. В Обнинске вовсю развивают науку, строят квантовые центры, но некоторые особи упорными шагами эволюционируют обратно в пещерных людей. Только вместо наскальных рисунков мамонтов они оставляют нечитаемые закорючки, которые понятны разве что их лечащему психиатру.Что это? Тайный шифр? Крик о помощи? Или просто непреодолимое желание доказать всему городу, что у автора две левые руки и полное отсутствие серого вещества?Самое смешное, что эти «ночные ниндзя» искренне считают себя крутыми бунтарями. Но спешим их разочаровать: разрисовать чистую опору у ТЦ — это не бунт против системы. Это диагноз. Вся их «крутизна» моментально улетучивается, когда их за шиворот притаскивают в отдел полиции.Или авторы этих «шедевров», видимо, считают себя неуловимыми мстителями.Сработает ли в этот раз хваленая система «Безопасный город» и дотянутся ли всевидящие цифровые очи до нашего угла — вопрос, конечно, интересный. Хочется верить, что камеры не просто так висят на столбах и протираются от пыли, и в объектив всё же попал прыщ на лбу очередного ночного Рафаэля.Хочется верить, что родителям юных недоумков предстоит увлекательнейший квест: оплата штрафа за мелкое хулиганство и незабываемый семейный тимбилдинг под открытым небом. Мама держит ведро, папа выдает ценные указания, а юный бунтарь старательно, слезами смывает свое высокохудожественное наследие с опор.Говорят, искусство требует жертв. В нашем случае жертвой стала краска и выходной день одного старательного парня. Но ничего, Обнинск — город терпеливый. Опоры покрасят снова. А вот авторам каракулей хочется пожелать развивать мелкую моторику в других местах. Например, в школьных тетрадях. Там за плохой почерк хотя бы полицию не вызывают.