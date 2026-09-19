Алиментщик из-под Малоярославца получил 8 суток ареста

Нерадивый папаша на собственном примере узнал, к чему приводит игнорирование судебных решений и обязанности содержать своих детей.
Попытка скрыться от родительского долга и обязательных работ обернулась для него камерой административного изолятора.
СЫН И ДОЧЬ ОТ ПАПЫ ДЕНЕГ НЕ ДОЖДАЛИСЬ
В Малоярославецком районном отделении судебных приставов на исполнении находилось судебное решение, которое прямо обязывало жителя одной из местных деревень ежемесячно отдавать треть всех своих доходов на содержание двоих несовершеннолетних детей. Однако мужчина посчитал, что родительские обязанности — вещь необязательная, и в течение долгого времени фактически скрывал доходы, уклоняясь от выплат дочери и сыну.
ОТ УГОВОРОВ — К ДЕЛУ
Поняв, что добровольно помогать собственным детям гражданин не планирует, судебные приставы перешли к мерам принудительного характера. После того как мирные способы воздействия были исчерпаны, в отношении нерадивого отца составили протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
Рассмотрев материалы дела, суд назначил мужчине наказание в виде 60 часов обязательных работ. Предполагалось, что общественно полезный труд (например, благоустройство или уборка улиц) поможет должнику осознать всю серьёзность его положения.
ДВОЙНОЙ ПОБЕГ
Однако гражданин выводов не сделал. Вместо того чтобы взять в руки метлу или лопату и начать гасить долги перед детьми, он решил уклониться ещё и от отбывания назначенного судом наказания.
Реакция сотрудников органа принудительного исполнения была незамедлительной. Прятаться вечно у должника не вышло: приставы составили новый протокол — на этот раз по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от отбывания обязательных работ).
Итогом этой правовой недальновидности стало новое судебное заседание. За игнорирование обязательных работ суд назначил отцу наказание в виде 8 суток административного ареста.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Теперь у горе-папаши есть чуть больше недели в изоляции, чтобы хорошенько обдумать своё поведение и вспомнить о существовании родных детей.
Юристы напоминают: административный арест не аннулирует прошлые наказания. После выхода на свободу мужчине всё равно придётся отработать положенные 60 часов обязательных работ и полностью выплатить скопившийся долг по алиментам.
Если же и после изолятора гражданин продолжит уклоняться от выплат, его ждёт уже не административная, а уголовная ответственность по статье 157 УК РФ, санкции которой предусматривают реальное лишение свободы на срок до одного года
РАЗМЕР МОРАЛЬНОЙ КАТАСТРОФЫ ПОТРЯСАЕТ
За весь 2025 год в пользу детей во всей Калужской области было взыскано рекордное количество алиментов — 795 миллионов рублей (это на 156 миллионов больше показателей предыдущего года). О тех суммах ,которые взыскать не удалось мы вообще молчим.
Из них только за первые 6 месяцев 2025 года приставы взыскали 308 миллионов рублей, а за промежуток с января по май (4 месяца) — 193 миллиона рублей.
За первые 4 месяца 2026 года (январь — апрель) калужские приставы уже взыскали более 210 миллионов рублей долгов по алиментам, опережая график прошлого года почти на 20 миллионов рублей.
При этом общее число должников в регионе постепенно снижается: к маю 2026 года на исполнении оставалось 5022 исполнительных производства (в мае 2025 года их было 5225).
Малоярославецкий, Обнинский и Калужский отделы традиционно имеют самый большой объем производств из-за плотности населения, формируя основную долю от этих сумм.
Алиментщик из-под Малоярославца получил 8 суток ареста
Общество / 21 сентября 2026
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Рената Белич
Редактор портала www.Obninsk.name Все статьи автора
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