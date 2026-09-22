Что со светофорами?.Варшавское шоссе перекрывать не будут, а мешающий движению светофор уберут в ближайшие дни. По поручению губернатора Владислава Шапши представители правительства и подрядчика провели несколько встреч на объекте. Сегодня, 22 сентября, принято окончательное решение, которого так долго ждали автомобилисты: дальнейшую реконструкцию трассы проведут без перекрытия движения.Для этого сделают дополнительное уширение, сохранив по одной полосе в каждую сторону. Светофор между Киевским и Варшавским шоссе уберут. Именно из-за него пробки растягивались вдоль Обнинска по М-3.Подробности в видео с министром транспорта Калужской области Александром Шпиренко.