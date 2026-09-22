Obninsk.Name
Главная  /  Новости  /  Архив новостей

Варшавское шоссе под Обнинском перекрывать не будут

Общество  /  22 сентября 2026
Что со светофорами?.

Варшавское шоссе перекрывать не будут, а мешающий движению светофор уберут в ближайшие дни. По поручению губернатора Владислава Шапши представители правительства и подрядчика провели несколько встреч на объекте. Сегодня, 22 сентября, принято окончательное решение, которого так долго ждали автомобилисты: дальнейшую реконструкцию трассы проведут без перекрытия движения.

Для этого сделают дополнительное уширение, сохранив по одной полосе в каждую сторону. Светофор между Киевским и Варшавским шоссе уберут. Именно из-за него пробки растягивались вдоль Обнинска по М-3.

Подробности в видео с министром транспорта Калужской области Александром Шпиренко.

 
 
1774 просмотра
 Поделиться:  

Последние новости из рубрики «Общество» и по тэгам #М, #пробки, #шоссе:


22 сентября 2026

А появятся ли новые платные участки на М-3 у Обнинска после реконструкции?
Пока две точки. А появятся ли новые платные участки на М-3 у Обнинска после окончания реконструкции?
24 сентября 2026

Дмитрий Афанасьев может стать замруководителя фракции «ЕР» в Госдуме [+видео]
Предложенная кандидатура. Дмитрий Афанасьев может стать заместителем руководителя фракции «Единой...
24 сентября 2026

До 31 октября продлили повышенную единовременную выплату калужанам
Для подписавших контракт с Минобороны РФ. До 31 октября продлили повышенную единовременную выплату калужанам,...
24 сентября 2026

Русские женщины своих не бросают
Собранные обнинскими волонтерами вещи в понедельник отправили на Солдатский привал в Белгород. Лена Русалка...
24 сентября 2026

Удравшая сумка курьера — маркер безопасности в Обнинске или опасное легкомыслие?
Пока столичные программисты тестируют дорогущих роботов-роверов, в Обнинске изобрели свою, народную систему...
23 сентября 2026

В Обнинске и Калуге камеры с ИИ начали искать пропавших людей
Система «Безопасный город». В Обнинске и Калуге камеры с ИИ начали искать пропавших людей. Отечественную...

Читать все новости

Главные новости

Животные / 2026-09-24

Обнинский клуб любителей животных подвёл первые...
Дороги / 2026-09-24

Внимание! 26 сентября закроют въезд в Обнинск со стороны...
ЖКХ / 2026-09-24

В Обнинске стартовал отопительный сезон
Образование / 2026-09-24

SINTEC Group запустила в Обнинске целевую программу... 

Свежие новости

Экономика / 2026-09-24

Налог на полеты                                  
Мероприятия / 2026-09-24

Ярмарка в помощь приюту «Новый ковчег» в Обнинске
ЖКХ / 2026-09-24

Калужская сбытовая компания начала отопительный сезон
Происшествия / 2026-09-24

Жёсткое ДТП в Обнинске: разворот закончился больницей
Общество / 2026-09-24

Русские женщины своих не бросают
Социалка / 2026-09-24

Страховые пенсии в России проиндексируют дважды в 2027 году

Самое оценённое

Власть / 2026-09-10

МЫ и ШАПША. Большое интервью с главой области: о НАС и НАШИХ перспективах
Общество / 2026-09-03

У главы Обнинска Стефана Перевалова родился сын
Дороги / 2026-09-16

Блоки на дороге парализовали движение в Обнинск
Общество / 2026-09-02

Бытовое хамство – ночная музыка в многоэтажке на Гагарина

КомментируемоеСамое обсуждаемое

О компании Все новости Предложить тему Услуги Контакты Старый дизайн