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Представитель «Автобана» раскрыл детали новой схемы движения на М-3

Дороги  /  22 сентября 2026
Никаких светофоров.

Представитель «Автобана» раскрыл детали новой схемы движения на М-3 после реконструкции. Руководитель проекта Павел Носач пообещал, что «вдоль Обнинска не останется ни одного регулируемого перекрестка». Это позволит беспрепятственно пропускать транзитный трафик и упростит выезд с прилегающих улиц наукограда. Но самое главное — все работы на М-3 планируют завершить до конца года.

А уже на этой неделе на самом напряжённом участке уберут светофор, который сдерживает движение. О том, как люди в ближайшее время будут ездить между Белоусово и Обнинском, смотрите в нашем эксклюзивном видео.

 
 
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