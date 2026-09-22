Никаких светофоров.Представитель «Автобана» раскрыл детали новой схемы движения на М-3 после реконструкции. Руководитель проекта Павел Носач пообещал, что «вдоль Обнинска не останется ни одного регулируемого перекрестка». Это позволит беспрепятственно пропускать транзитный трафик и упростит выезд с прилегающих улиц наукограда. Но самое главное — все работы на М-3 планируют завершить до конца года.А уже на этой неделе на самом напряжённом участке уберут светофор, который сдерживает движение. О том, как люди в ближайшее время будут ездить между Белоусово и Обнинском, смотрите в нашем эксклюзивном видео.