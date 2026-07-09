Трамп против прессы: кто кого

И Трамп-ТВ.Президент США Дональд Трамп ненавидит американские СМИ. Он неоднократно оскорблял журналистов публично, давал грубые оценки, угрожал судебным преследованием и ограничивал работу медиа. Чтобы обращаться к народу и другим иностранным лидерам напрямую, минуя посредников в лице прессы, президент даже завел собственную социальную сеть Truth Social (он выступает главным инвестором платформы), откуда вещает что хочет и как хочет.А намедни эта нелюбовь вышла на новый уровень, превратившись в открытое противостояние. Представителям трех крупных медиа — CNN, MS NOW и Politico — запретили посещать Белый дом, поскольку они «искажают факты». Остальных предупредили: список может быть расширен. Однако вместо того, чтобы испугаться и притихнуть, американские медиа взбунтовались. Телеканалы Fox News, CNN, ABC, CBS и NBC выступили с заявлением о том, что не будут направлять операторов и репортеров для освещения деятельности президента. И даже прекратили выставлять звук с его выступлений.Несмотря на бойкот пяти крупнейших телеканалов Америки, Трамп не уступил. Вместо этого он выдал свой ответ: на YouTube-канале Белого дома запущено «Трамп-ТВ»: круглосуточное вещание о президенте США, с президентом США и только про президента США.Сам себе телевизор!Правда, пока контент преимущественно старый.О таком явлении, как «государственные СМИ» (как Первый канал в России, или «Российская газета» у нас), в Америке не знают — Первая поправка к Конституции США запрещает создавать медиа, финансируемые из бюджета, для работы на внутреннюю аудиторию. А вот на внешнюю — можно (так существует «Голос Америки», например).Блокированные медиа тем временем готовят иски в суд, обвиняя президента в нарушении Конституции, все той же Первой поправки, гарантирующей свободу и независимость СМИ.