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Здание библиотеки «Старый город» в Обнинске признали аварийным

Общество  /  23 сентября 2026
Закроют уже сегодня.

Здание библиотеки «Старый город» в Обнинске признали аварийным. В начале лета сообщения о возможном переезде учреждения вызвали большой общественный резонанс. Посетители требовали сохранить библиотеку. Но сегодня, 23 сентября, на заседании рабочей группы, в которую вошли депутаты, представители власти и активисты, представили неутешительное заключение — здание аварийное. Если в нем пострадают сотрудники или посетители, то это будет уголовная ответственность.

Экспертизу провела специализированная организация из Калуги «Радиан». Ради безопасности рекомендовано закрыть библиотеку уже сегодня для проведения капитального ремонта. Его сроки пока не называются, все зависит от бюджета города.





 
 
Татьяна Пульная
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