Как делать нельзя: три раза наступил на одни и те же грабли

В Обнинске возбуждено очередное уголовное дело о мошенничестве, которое могло бы стать классическим учебным пособием на тему «Как делать нельзя».Местный житель за один вечер три раза перевел деньги преступникам, но так и ни разу не догадался просто набрать номер своей знакомой, от имени которой поступали просьбы перевести деньги.Эта история — яркий пример того, как слепое доверие переписке в мессенджерах полностью отключает у людей критическое мышление.Мошенническая схема со взломом аккаунтов стара как мир, но в данном случае поражает глубина безразличия пострадавшего. Обман развивался в четыре этапа, и на каждом из них у мужчины был шанс остановить мошенников.Перевод №1 (Разведка боем): «Знакомая» пишет в мессенджере и просит одолжить до завтра 12 000 рублей. Мужчина покорно отправляет деньги на указанный номер, даже заметив, что банк списал комиссию за перевод на чужую карту.Перевод №2 (Удвоение ставок): Буквально сразу приходит повторная просьба. И снова мужчина, не задавая лишних вопросов, отправляет еще 12 000 рублей.Перевод №3 (Легенда об «отрицательном балансе»): Аппетит мошенников растет. Потерпевшему пишут, что прошлые деньги не дошли, потому что на счету якобы был минус, и банк все заблокировал. Присылают совершенно другой номер карты. Любой банк на этом этапе забил бы тревогу, но житель Обнинска послушно переводит еще 15 000 рублей.Попытка №4: Только когда сообщения с просьбами дать в долг пошли по четвертому кругу, в голове у мужчины закралось подозрение.Итог — 39 000 рублей ушли на счета киберпреступников.Самое поразительное в этой ситуации — это то, как потерпевший решил проверить свои подозрения. Когда у него наконец открылись глаза, он созвонился с общим знакомым, чтобы узнать, что происходит. То есть телефон был у него в руках, связь работала исправно. Но он позвонил третьему лицу вместо того, чтобы в самом начале набрать ту самую «подругу», которая якобы умоляла о финансовой помощи.Один короткий звонок продолжительностью в 10 секунд спас бы мужчине 39 тысяч рублей. Пять гудков в трубке и простой вопрос: «Маша, это ты мне пишешь?» разрушили бы планы мошенников в зародыше.Полиция Обнинска и эксперты по безопасности устали повторять: взломать аккаунт в Telegram или WhatsApp для современных хакеров — дело нескольких минут. Когда вы читаете текстовое сообщение, вы общаетесь не с человеком, а с буквами на экране. За этими буквами может сидеть кто угодно — от соседа до заключенного в колонии или профессионального скамера из сопредельного государства.Железное правило безопасности: Если у вас просят деньги в долг через интернет — переписка прекращается сразу. Вы закрываете чат, заходите в контакты и нажимаете кнопку вызова. Если человек действительно в беде, он ответит на звонок и подтвердит это голосом. Если вам начинают придумывать оправдания в стиле «я на совещании», «у меня сломался динамик» или «нет связи, ловит только интернет» — вас гарантированно грабят.