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Не верьте глазам своим: летающие кошки и огнедышащие собаки

Общество  /  23 сентября 2026
Еще вчера для разоблачения мошенников, одалживающих в соцсетях деньги от имени друзей, достаточно было сделать один простой шаг — перезвонить и услышать голос потенциального должника.

Этот метод казался надежным щитом против текстового фишинга. Однако сегодня цифровая реальность кардинально изменилась.

Стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) привело к тому, что злоумышленники научились моделировать не просто отдельные реплики, а полноценные аудио- и видеоматериалы с участием ваших близких. Всего 10 минут работы с генеративными нейросетями — и в вашем распоряжении окажутся огнедышащие собаки, летающие под потолком кошки или «лучшая подруга», которая со слезами на глазах и невероятно жалобной речью умоляет срочно перевести ей крупную сумму денег.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МАГИЯ НА СЛУЖБЕ КРИМИНАЛА

Технологии дипфейков (deepfakes) и голосового клонирования вышли на уровень простых потребительских приложений. Если раньше для создания убедительной подделки требовались вычислительные мощности киностудий и недели кропотливой работы аниматоров, то сегодня алгоритмы справляются с этим за секунды.

Мошенникам достаточно перехватить короткое голосовое сообщение из открытых каналов или скопировать видео из сторис в социальных сетях. ИИ анализирует тембр, интонации, индивидуальные особенности речи и создаёт цифровой слепок голоса. Привязанная к нему видеомодель способна имитировать человеческую мимику с пугающей точностью. Когда «огнедышащие собаки» становятся обыденностью, под угрозой оказывается главный социальный ресурс — доверие.

АНАТОМИЯ ОБМАНА: КАК РАБОТАЕТ НОВАЯ СХЕМА

Сбор данных: Злоумышленники ищут открытые профили в соцсетях, скачивая образцы голоса и видео будущей «жертвы».

Генерация контента: При помощи ИИ-инструментов создается персонализированное видеообращение или аудиозапись с просьбой о помощи.

Психологическая атака: Жертве отправляют материал через взломанный аккаунт друга или в мессенджере с незнакомого номера, симулируя экстренную ситуацию («попал в аварию», «заблокировали карту», «срочно нужна операция»).



КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОЮ СЕМЬЮ?

В эпоху, когда глазам и ушам больше нельзя верить безоговорочно, необходимо выработать новые привычки цифровой гигиены: Внедрите семейное «кодовое слово»: Договоритесь с близкими о секретной фразе или ответе на специфический вопрос, который знаете только вы. Если «подруга» на видео не может вспомнить имя вашего первого питомца — перед вами цифровой клон.

Используйте альтернативные каналы связи: Если вам пишут или звонят в Telegram/WhatsApp, повесьте трубку и перезвоните человеку по обычной сотовой связи или свяжитесь через другую социальную сеть.

Всматривайтесь в детали: ИИ всё ещё совершает ошибки. Обращайте внимание на неестественное или редкое моргание, размытые контуры вокруг лица и шеи, неестественную синхронизацию губ с речью (липсинк) и металлический, роботизированный оттенок в голосе.

Снижайте градус эмоций: Мошенники всегда торопят, создавая искусственную панику. Возьмите паузу на пару минут — этого времени хватит, чтобы проверить информацию.

Помните: летающие кошки — это забавно, но сгенерированный голос близкого человека в руках мошенников — это реальная угроза вашему финансовому благополучию. Будьте бдительны и проверяйте каждый тревожный звонок.

 
 
Рената Белич
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