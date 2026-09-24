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Удравшая сумка курьера — маркер безопасности в Обнинске или опасное легкомыслие?

Общество  /  24 сентября 2026
Пока столичные программисты тестируют дорогущих роботов-роверов, в Обнинске изобрели свою, народную систему автономной доставки.

Обычная механическая тележка Яндекс.Доставки просто взяла и уехала кататься на лифте в сольное путешествие.

Вы только вдумайтесь, какой запредельный уровень беззаботности и душевного спокойствия у обнинских курьеров! Парень просто оставил свой главный транспорт в лифте и пошел сдавать заказ. Двери закрылись, «железный конь» уехал покорять верхние этажи, а курьер даже бровью не повел.

А если серьезно, то эта история — лучший маркер безопасности в городе. Много ли в мире городов, где можно спокойно оставить брендированную тележку кататься в общественном лифте без присмотра? Или оставить велосипед не пристегнутым у «Плазы»? Или забыть ключи в двери квартиры и не бояться, что ее ограбят?

Вот он, истинный индекс безопасности Обнинска! Жители настолько дружелюбны и порядочны, что тележка могла бы спокойно поехать на вызов, погрустить в одиночестве и вернуться обратно.

В итоге по подъезду гордо курсировал «беспилотник», который мы заслужили. Надеемся, курьер и его верный напарник на колесах уже воссоединились.

 
 
Рената Белич
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