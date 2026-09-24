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Налог на полеты

Экономика  /  24 сентября 2026
Эдак мы до страшного дойдем.

Выборы прошли, и наши чиновники могут вернуться к старой доброй традиции — перекладывать все проблемы России на граждан России. Помните, сколько рассказов было о пользе санкций? Они, же, заставят нас развивать свое, отечественное. И будем есть свои яблоки, а не польские, выращивать своих гусей, а не венгерских, летать на отечественных самолетах, а не на американских… С самолетами, правда, пока получается плохо. И с производством, и с приобретением. Чтобы поправить ситуацию, в правительстве РФ «прорабатывают возможность введения дополнительного сбора с авиапассажиров для компенсации стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов» (с).

Речь идет о банальной наценке на каждый авиабилет в размере от 500 рублей на внутренние рейсы до 1 тыс. на международные. Как налог за право куда-то лететь. Деньги пойдут на компенсацию слишком дорогой аренды самолетов компаний, которыми вы собираетесь лететь. За последнее время в России ввели НДС для малого бизнеса, который является налогом с оборота, ввели утильсбор на автомобили, ввели технологический сбор на электронику и бытовую технику (вступит в силу с 1 декабря этого года), теперь еще и авиасбор?

Эдак мы до страшного дойдем: бесплатный сбор валежника отменят!

 
 
Евгений Серкин
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