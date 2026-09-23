Обнинский клуб любителей животных подвёл первые итоги

Благодаря выигранному гранту волонтёры обнинского Зоозащитного центра «Новый ковчег» получили возможность построить домик, где был открыт клуб любителей животных.Там теперь встречаются все неравнодушные к братьям нашим меньшим жители города и проводятся интересные и полезные тематические мероприятия. В том числе и для детей.Как рассказала журналистам нашего портала руководитель «Нового ковчега» Анна Могильнер, новый проект объединил любителей животных разных возрастов, предоставил возможность лично участвовать в благом деле на пользу городу. Было создано открытое пространство, где собираются все, кто любит животных и хочет помогать приюту, где проводятся лекции кинологов и зоопсихологов, мастер-классы, благотворительные ярмарки и другие мероприятия.– Пока встречи в клубе проходят в рамках Дней открытых дверей. Уже была проведена лекция о проблемах бездомных животных. Собравшиеся узнали, что такое программа ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат), и как она должна выполняться. Две недели в начале июля в клубе работал детский кинологический лагерь. На средства гранта был возрождён кружок «Юный кинолог». Прошло уже много интереснейших встреч, – рассказала Анна Александровна.Вся эта работа уже дала свои положительные результаты. В центр подтянулись новые волонтёры, среди которых есть очень талантливые люди. Они создают новые прекрасные фотографии и видеоролики о животных. Процесс пристройства четвероногих питомцев пошёл быстрее.