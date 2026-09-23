Obninsk.Name
Главная  /  Новости  /  Архив новостей

Обнинский клуб любителей животных подвёл первые итоги

Животные  /  24 сентября 2026
Благодаря выигранному гранту волонтёры обнинского Зоозащитного центра «Новый ковчег» получили возможность построить домик, где был открыт клуб любителей животных.

Там теперь встречаются все неравнодушные к братьям нашим меньшим жители города и проводятся интересные и полезные тематические мероприятия. В том числе и для детей.

Как рассказала журналистам нашего портала руководитель «Нового ковчега» Анна Могильнер, новый проект объединил любителей животных разных возрастов, предоставил возможность лично участвовать в благом деле на пользу городу. Было создано открытое пространство, где собираются все, кто любит животных и хочет помогать приюту, где проводятся лекции кинологов и зоопсихологов, мастер-классы, благотворительные ярмарки и другие мероприятия.

– Пока встречи в клубе проходят в рамках Дней открытых дверей. Уже была проведена лекция о проблемах бездомных животных. Собравшиеся узнали, что такое программа ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат), и как она должна выполняться. Две недели в начале июля в клубе работал детский кинологический лагерь. На средства гранта был возрождён кружок «Юный кинолог». Прошло уже много интереснейших встреч, – рассказала Анна Александровна.

Вся эта работа уже дала свои положительные результаты. В центр подтянулись новые волонтёры, среди которых есть очень талантливые люди. Они создают новые прекрасные фотографии и видеоролики о животных. Процесс пристройства четвероногих питомцев пошёл быстрее.

 
 
Инна Емелина
Все статьи автора
Написать автору
 Система Orphus
Ошибка? Выделите её и нажмите [Ctrl]+[Enter]
1279 просмотров
 Поделиться:  

Последние новости из рубрики «Животные»:


23 сентября 2026

Смертельная вакцина для собак обошла Калужскую область стороной
Нарушения выявлены при производстве препарата. Смертельная вакцина перепугала собачников в России. Собаки...
8 сентября 2026

В Обнинске спасённому котёнку нашли дом
Несчастное животное жильцы дома №3 по улице Комарова обнаружили в наглухо закрытом подвале. Котёнок жалобно...
27 августа 2026

Уличный бизнес на черепахах в Обнинске — это законно?
Проспект Маркса в Обнинске, продавцы помидоров и зелени мирно сидят на цементных импровизированных прилавках...
2 августа 2026

Аисты перестали бояться беспилотников
В этом году аисты, прилетевшие в Калужскую область, охотно селятся вокруг Обнинска целыми стаями. В мае...
18 июля 2026

Поисковики отряда «ЛизаАлерт» провели занятия для детей в приюте «Новый ковчег»
В приюте для животных «Новый ковчег» прошло необычное и важное мероприятие. Как раз в это время на базе...
13 июля 2026

Обнинские белки регулярно объедают птиц
Далекие от природы жители наукограда полагают, что кормушками для птиц пользуются только пернатые. А...

Читать все новости

Главные новости

Благоустройство / 2026-09-24

На обнинскую муниципальную стоянку отправили еще три...
ЖКХ / 2026-09-24

В Обнинске продолжается борьба с граффити
Дороги / 2026-09-24

Внимание! 26 сентября закроют въезд в Обнинск со стороны...
ЖКХ / 2026-09-24

В Обнинске стартовал отопительный сезон

Свежие новости

Происшествия / 2026-09-24

За калугу могут дать восемь лет. Но речь не о городе
Экономика / 2026-09-24

Налог на полеты                                  
Экология / 2026-09-24

Жители Кривского бьют тревогу и просят о помощи 
ЖКХ / 2026-09-24

Калужская сбытовая компания начала отопительный сезон
Происшествия / 2026-09-24

Жёсткое ДТП в Обнинске: разворот закончился больницей
Общество / 2026-09-24

Русские женщины своих не бросают

Самое оценённое

Власть / 2026-09-10

МЫ и ШАПША. Большое интервью с главой области: о НАС и НАШИХ перспективах
Общество / 2026-09-03

У главы Обнинска Стефана Перевалова родился сын
Дороги / 2026-09-16

Блоки на дороге парализовали движение в Обнинск
Общество / 2026-09-02

Бытовое хамство – ночная музыка в многоэтажке на Гагарина

КомментируемоеСамое обсуждаемое

О компании Все новости Предложить тему Услуги Контакты Старый дизайн