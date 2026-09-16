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Можно ли рыбачить на Белкинских прудах и гулять с собаками в парке?

Экология  /  25 сентября 2026
Обычная для Белкинского парка картина: гуляющие с собаками граждане и сидящие с удочкой у прудов мужчины.

Пудель с хозяином катается на качелях, один из рыбаков прилег отдохнуть на берегу, пение птиц перемежается звуками воздуходувки, а в пруде гниет упавшее дерево – атмосфера умиротворяющая и спокойная.

И мало кто обращает внимание на то, что рыбалка в городской черте запрещена, а рыба опасна для здоровья. Да и выгул собак тоже не разрешен. Но обнинцы в Белкинском парке живут по принципу «если нельзя, но очень хочется, то можно». Впрочем, логичность некоторых запретов вызывает вопросы у горожан.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ЛОВИТЬ НА УДОЧКУ?

Рыбалка на Белкинских прудах для местных рыбаков – это многолетний ритуал. В любое время года здесь можно увидеть людей с удочкой. Жара или стужа. дождь или снег – ничего не мешает заядлым любителям рыбного лова. И дело даже не в добыче, а в том, что для некоторых подобное времяпровождение – это отдых, восстановление здоровья и бесконечное удовольствие. Запрещать таким людям сидеть на берегу с удочкой – это просто варварство. Администрация парка это понимает, и охранники совершенно спокойно реагируют на рыбаков. Тем более, что эти люди придают парку неповторимый колорит.

В пятницу утром мы увидели 3 рыбаков, которые особо не скрывали свое занятие.

Однако рыбалка в парке Белкино запрещена. Почему? Возможно, для того, чтобы не превратить лов рыбы в промысловую деятельность. Одно дело рыбак за час поймает одну рыбу, другое дело – начнет ловить десятками килограммов. Тем, более, что рыба в прудах водится в том числе и потому, что пруды время от времени зарыбляют. А это удовольствие не бесплатное.

У каждого из этой троицы своя тактика. Пожилой мужчина у самой кромки воды медитирует на поплавок обычной поплавочной удочки — пришел за карасем. Чуть дальше гражданин вообще прилег отдохнуть. А рыбак у детской площадки пользуется необыкновенной популярностью у маленьких посетителей парка.

ХИМИЧЕСКИЙ БУЛЬОН ВМЕСТО ЧИСТОЙ ВОДЫ

Белкинские пруды находятся внутри городской черты, а значит, неизбежно принимают в себя поверхностные ливневые стоки с дорог. Если юридический запрет рыбаков не пугает, то экологическая обстановка должна была бы как минимум насторожить. Внешне ухоженные пруды скрывают в себе серьезную проблему. Вода в каскаде давно не соответствует санитарным нормам. Пруды годами принимают в себя поверхностные ливневые стоки, несущие с дорог бензин, реагенты и тяжелые металлы.

Более того, проблема усугубляется хроническими канализационными бедами. Местные власти регулярно инициируют проверки поступающих в водоем вод на наличие бытовых нечистот. Ситуация со скрытыми стоками из близлежащих жилых секторов стоит настолько остро, что экологи то и дело поднимают вопрос о радикальном перекрытии сливных труб и установке заглушек. Каждое такое загрязнение бьет по экосистеме, превращая местную рыбу в живой накопитель всей таблицы Менделеева.

ЦЕНА УПРЯМСТВА

Караси, окуни и щуки приспособились выживать даже в таких условиях. Но вылавливать с целью последующего употребления в пищу — это игра в рулетку со здоровьем. Токсичные вещества накапливаются в тканях рыбы, и обычная жарка не способна очистить улов от химикатов или тяжелых металлов.

Так что сидеть с удочкой на берегу полезно для здоровья, а вот есть выловленную рыбу – опасно. И не надо утешать себя тем, что я съел вчера и выжил. Вредные вещества могут накапливаться и плохо влиять на здоровье.

НЕГЛАСНЫЙ КОМПРОМИСС С ОХРАНОЙ

Отношения между рыбаками и охраной парка в усадьбе Белкино — это пример мирного сосуществования. Также охрана не имеет привычки гонять безумных купальщиков или граждан, выгуливающих собак. В принципе, охранники парка –пример похвальной адекватности: они не стремятся тупо выполнять правила, а подходят к своему делу вдумчиво и тактично. Не бывает такого, чтобы кто-то запретил вход какой-нибудь болонке или йоркширскому терьеру, никто не цепляется к культурным рыболовам. Если кого-то и просят смотать удочки, то для этого есть серьезные основания.

Для большинства обнинских старожилов рыбалка в Белкино — это чистый спортивный азарт и отдых для души перед рабочим днем, поэтому они стараются вести себя тихо, не мусорить и многие действуют по принципу «поймал — отпусти». Пятничное утро плавно переходит в день, солнце начинает припекать, и трое утренних гостей неспешно собирают снасти. Запрещающие знаки остаются на месте, рыба — в пруду, а рыбаки вернутся сюда снова.

ЧТО ЗАПРЕЩЕНО ДЕЛАТЬ В ПАРКЕ БЕЛКИНО?

  • Рыбачить (вдоль берегов прудов установлены отдельные знаки «Рыбалка запрещена») Купаться в каскаде прудов.
  • Выгуливать домашних животных без поводков и намордников (а также загрязнять территорию).
  • Распивать алкогольные напитки и находиться в состоянии сильного опьянения.
  • Разводить костры, использовать мангалы и устраивать палаточные пикники.
  • Мусорить, портить парковое имущество, ломать ветки деревьев и собирать растения.
  • Заезжать на территорию на автомобилях и мототранспорте (парк открыт исключительно для пеших прогулок).
Парк усадьбы администрируется некоммерческим фондом и городскими службами, которые следят за сохранением исторического облика и безопасности людей, поэтому правила просят соблюдать всех посетителей

 
 
Рената Белич
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