Драма за 460 рублей, или как сесть на 6 лет за копейки

В криминальном мире Обнинска — новое громкое дело.
Местные сыщики расследуют дерзкое ограбление века. На кону стояли космические 460 рублей, а финалом этой комедии ошибок может стать реальный срок до 6 лет лишения свободы.
Как потратить баланс чужой карты и гарантированно испортить себе жизнь — в нашем специальном репортаже.
АКТ I: КАРМАННЫЕ ФОКУСЫ
Все началось на железнодорожной станции. Местная жительница покупала билет на электричку. Оплатив проезд, она легким движением руки засунула банковскую карту в задний карман джинсов.
(Предупреждение от полиции: Задний карман джинсов — это не сейф. Это витрина для карманников с неоновой вывеской «Возьми меня, если сможешь!».) Доехав до места назначения, женщина похлопала себя по карманам и поняла: карты нет. Зато в телефоне уже весело пищали уведомления от мобильного банка.
АКТ II: ГУЛЯТЬ ТАК ГУЛЯТЬ НЕ ЗАДАЛОСЬ
В это время где-то в Обнинске праздновали триумф гении преступного мира. В их руках оказался пластиковый ключ к богатству! Злоумышленники решили ни в чем себе не отказывать и с размаху бахнули на кассе покупку... аж на 900 рублей.
Но увы, финансовый гений их подвел. На карте потерпевшей такой роскоши не оказалось — терминал выдал грустное «Отказ. Недостаточно средств». Ворюги из Обнинска» проявили тактическую гибкость. Они снизили ставки, провели операцию на 460 рублей и победно забрали свой триумфальный улов.
АКТ III: СЮРПРИЗ ОТ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА
А теперь — самая несмешная часть этой веселой истории для наших искателей приключений. Дело в том, что в России действует железобетонное правило: не трогай чужой пластик.
Если бы эти граждане вытащили из кармана купюру в 500 рублей, они бы отделались административным штрафом за мелкое хищение. Но они украли деньги с банковского счета. А это автоматически переводит преступление в разряд тяжких (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ). А здесь минимального порога нет: украл с карты 10 рублей или 10 миллионов — статья одна.
Примириться не выйдет: просто вернуть 460 рублей со словами «прости, любимая, так получилось» и закрыть дело по-тихому не разрешит закон.
Перспективы: до 6 лет в местах, где наличные и карты вообще не нужны. 6 лет казенных макарон за один обед из супермаркета!
Сейчас следственный отдел ОМВД России по г. Обнинску вовсю расследует это уголовное дело. И поверьте, найдут ребят быстро — камеры в магазинах и цифровые следы транзакций сдают таких «хакеров» с потрохами за пару часов.
МОРАЛЬ СЕЙ БАСНИ ТАКОВА:
Для владельцев карт: Храните пластик во внутренних карманах, кошельках или сумках. А если карта пропала — блокируйте её быстрее, чем ваши пальцы успеют открыть Telegram.
Для любителей легкой наживы: Нашли чужую карту? Оставьте её лежать. Или отнесите в банк. Попытка купить по ней даже жевательную резинку — это гарантированный билет в увлекательное путешествие за счет государства. Оно того явно не стоит!
Драма за 460 рублей, или как сесть на 6 лет за копейки
Происшествия / 25 сентября 2026
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Рената Белич
Редактор портала www.Obninsk.name Все статьи автора
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