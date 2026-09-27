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Цены под контролем, или как калужанам не остаться без штанов у заправки и без гречки на кухне

Экономика  /  25 сентября 2026
Свежие новости из коридоров власти: в Калуге прошло очередное заседание штаба по мониторингу цен, которое провёл замминистра конкурентной политики Лев МАРЧЕНКОВ.

Главный вывод встречи — за ценами следят так строго, что у недобросовестных торговцев бензином и колбасой уже, кажется, подрагивают коленки.

Давайте разберем, к чему готовить кошельки.

БЕНЗИНОВЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ

Начнем с грустного, но стабильного — с бензина. С 16 по 24 сентября на заправках области происходили странные вещи.

Сеть «Газпром нефть» проявила истинную корпоративную скромность. Бензин АИ-92 у них подорожал всего на 0,65% (плюс 40 копеек), а АИ-95 — на 0,76% (плюс 50 копеек).

А вот на независимой АЗС «ИП Шайхутдинов» решили, что скромность — это путь к бедности. Там АИ-95 взлетел сразу на 5,27%! Цена выросла разом на 5 рублей. Судя по всему, бензин у Шайхутдинова не обычный, а с добавлением слез единорога или как минимум с ароматом дорогого парфюма. Власти юмора не оценили и уже отправили документы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Там ребятам быстро объяснят, из чего складывается «прозрачное ценообразование».

В целом по Центральному федеральному округу (ЦФО) Калужская область держится бодрячком: За дизель мы платим меньше многих (3-е место по минимальной цене — 78,01 руб./л).

По АИ-95 и АИ-98 мы на почетном 6-м месте (79,94 руб. и 99,30 руб. соответственно). (Хотя всякое бывает!) А вот по АИ-92 плавно сползли на 9-е место (75,04 руб.).

В общем, заправляться пока можно, но перед поездкой Лев Марченков настоятельно рекомендовал заглядывать на региональный геопортал. Мэрии Калуги дали понять: если данные о наличии топлива там не обновятся вовремя — виноваты будут они. Так что ждем цифровой точности!

ПРОДУКТОВЫЙ ФРОНТ: КОЛБАСА ПАДАЕТ, ЯЙЦА МУЖАЮТ

Переходим к приятному — к еде. Здесь, к счастью, без апокалипсиса. Дефицита нет, полки в «Пятёрочках», «Магнитах» и «Дикси» ломятся, а калужане могут спать спокойно.

За неделю с 16 по 23 сентября наметился гастрономический парадокс. Варёная колбаса, сливочное масло и белокочанная капуста решили стать ближе к народу и подешевели (в пределах 2,3%). Отличный повод приготовить бюджетный бутерброд и закусить его капустным листом!

Правда, за этот же период слегка «расправили плечи» шлифованный рис, куриные яйца, мясо, сметана и маргарин — они прибавили в цене от 0,8% до 1,2%.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

Но есть и повод для гордости! Соседи по ЦФО кусают локти от зависти, потому что в Калужской области зафиксированы самые минимальные розничные цены на: Подсолнечное масло (жарим без разорения!) Кефир (полезно и выгодно) Сахар-песок (сладкая жизнь доступна каждому) Печенье и гречку (стратегический запас кондитерских изделий и крупы в безопасности).

В финале заседания штаб строго проверил, как в Кировском и Куйбышевском районах сдерживают цены и… проверяют ли паспорт у молодежи при покупке «взрослых» товаров. Так что порядок наведут везде — и в бензобаках, и в продуктовых корзинах, и в воспитании подрастающего поколения!

 
 
Рената Белич
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